Обвиняемого в шпионаже Фролова впервые завербовали 30 лет назад

Правда, остается неясным, сколько времени он активно сообщал России информацию. На вопрос, когда он стал доставлять сообщения России, Фролов после минутного размышления ответил: "Предъявили обвинение за недавнее время, но я не хотел бы перед вами вдаваться в подробности".

Как долго латвийские органы безопасности собирали улики против Фролова, передаче неизвестно. Обвинить его в сотрудничестве можно было с 2016 года, когда вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, позволившие предъявить ему обвинение в шпионаже не только за неразглашение, но и за незаконный сбор или передачу информации иностранной разведке.

Служба госбезопасности (СГБ) и Служба военной разведки и безопасности лаконично заявили, что Фролов давно занимается сбором разведданных. Прокурор, который ведет уголовное преследование Фролова, подчеркивает, что тот, помимо информации об оборонной сфере, также предоставил России информацию об инфраструктуре государственного значения, в том числе о железной дороге.

"Он разными способами собирал информацию об инфраструктуре, которая была бы критически важной в случае вооруженной агрессии соседней страны, что мы видим сегодня в Украине", - заявил прокурор Алдис Ласманис.

Война в Украине очень хорошо показывает, что железная дорога является опорой для передислокации и снабжения армии. Информация, передаваемая противнику о таких объектах, облегчает их уничтожение. Задача военной разведки - максимально подробно зафиксировать фактическую ситуацию, которую невозможно зафиксировать, например, со спутника.

Какие именно сведения он передал России, Фролов не раскрывает, но говорит, что встречался с представителями спецслужб в России. Ему задавали конкретные вопросы, на которые он пытался дать ответы: "Я никогда не работал в государственных учреждениях, не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. И я не думаю, что информация, которую я дал, была очень важной, но я думаю, что она могла бы помочь во время войны".

Фролов встретил вторжение России в Украину, находясь под стражей. Он был глубоко потрясен войной и стыдится содеянного. Об этом он сам написал в письме-признании, опубликованном ранее в этом месяце. Фролов также призвал других, кто сотрудничает с Россией, прекратить это делать.

Он признал себя виновным перед следователями и не стал подвергать сомнению доказательства в суде. Таким образом, дело было рассмотрено за один день. Как подтвердили передаче обе стороны, были попытки договориться о приговоре Фролову до суда, но была слишком большая разница в пожеланиях.

Прокурор Ласманис заявил, что защита Фролова предлагала согласиться на три года условно и такой же испытательный срок, но прокурора это не устроило. В суде прокурор запрашивал Фролову шесть лет фактического лишения свободы из 10 возможных, но суд приговорил к пяти. После получения полного срока Фролов рассмотрит, добиваться ли смягчения наказания по семейным обстоятельствам.

De Facto уже сообщала, что до суда судья отпустил Фролова под залог в размере 30 тысяч евро. После вынесения приговора его не арестовали в зале суда. Фролову также запрещен выезд из страны.