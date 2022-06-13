Видео ⟩ "Момент не вернуть": в парижском Диснейленде аниматор испортил предложение руки и сердца

История пары получила резонанс в июне после того, как в соцсетях было опубликовано видео очевидца.
На кадрах видно, как мужчина собирался делать своей девушке предложение руки и сердца, встал на одно колено, открыл коробочку с кольцом - все это на фоне замка Спящей красавицы, но вдруг появился представитель парка. Работник выхватил футляр с кольцом и попросил пару покинуть огороженную площадку.
В сообщении для The New York Times Диснейленд заявил, что принес свои извинения в связи со случившимся.
"Мы принесли извинения этой паре, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы компенсировать произошедшее", - заявил представитель парка.
В телефонном разговоре с газетой Times 31-летний мужчина подтвердил, что Диснейленд предложил ему и его невесте провести там выходные бесплатно и выбрать любой отель. Но мужчина не планирует принимать предложение.
"Я больше не хочу посещать Диснейленд. Они не могут вернуть нам момент и единственное, чего я хочу - второй шанс", - сказал мужчина.
Он добавил, что после случившегося невеста "была очень радостной и грустной одновременно".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!