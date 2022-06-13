Пн, 13.06.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Полиция расследует случай на видео, где водитель якобы превысил скорость

ФОТО: Valsts policija

Полиция расследует случай на видеоролике, который был распространен в социальных сетях. На видео водитель была остановлена якобы за превышение разрешенной скорости движения в Елгавском крае, сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции.

Женщина разместила в социальной сети видео и запись, в которой говорится, что она ехала по шоссе Елгава - Элея и была остановлена ​​сотрудником полиции, который сказал, что она ехала со скоростью 115 километров в час (км/ч). Она объяснила, что это ошибка, потому что она ехала аккуратно и не превышала 90 км/ч. Когда водитель упомянула о видеорегистраторе, сотрудник полиции разрешил ей продолжать движение. У нее создалось впечатление, что полицейский хотел действовать нечестно и незаконно.

Госполиция объясняет, что после осмотра видеозаписи с полицейской машины и ознакомления с рапортом сотрудника полиции было установлено, что утром 10 июня сотрудники Елгавского участка выполняли служебные обязанности и обеспечивали общественный порядок, когда на дороге Елгава - Элея, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, радар служебного автомобиля зафиксировал две встречные машины, одна из которых ехала на скорости 115 км/ч, а другая - на разрешенной скорости.

Видео: Видео с видеорегистратора остановленного автомобиля

Сотрудник полиции решил, что первая машина едет быстрее, поэтому велел ей остановиться. В ходе разговора он заметил, что мимо через несколько секунд проехал микроавтобус, а объяснение водителя вызвало у него обоснованное подозрение, что водитель микроавтобуса мог превысить максимально допустимую скорость, поэтому водителю легковой машины разрешили продолжить движение.

Позже, при просмотре видео, подозрения сотрудника полиции подтвердились, так как к моменту, когда он уже вышел на проезжую часть для остановки автомобиля, видно, что водитель соседнего автомобиля еще не заметил полицейскую машину и продолжал движение на скорости выше максимально разрешенной, объяснили в полиции.

Также в связи с опубликованным видео прозвучала информация о том, что сотрудник полиции нарушил положения нормативных актов, так как не назвал свои имя и фамилию, начав разговор с водителем остановившегося транспортного средства. Госполиция обращает внимание на то, что в соответствии со ст. 5 закона "О полиции" в случаях, когда сотрудник полиции ограничивает права и свободы лиц, он должен предоставить им разъяснение, обосновывающее каждое конкретное ограничение. В таких случаях по требованию лиц сотрудник полиции обязан назвать свои имя и фамилию, должность и место службы, а также предъявить служебное удостоверение.

Госполиция поясняет, что в конкретной ситуации сотрудник правоохранительных органов действовал в соответствии с нормативными актами, то есть после остановки транспортного средства поздоровался, попросил документы, необходимые для управления соответствующим транспортным средством, и объяснил причину остановки транспортного средства. В Госполиции отмечают, что нет оснований сомневаться в качестве технического оснащения полиции и профессионализме сотрудников, так как данная ситуация является исключительной и водитель имеет право просмотреть видеозапись правонарушения.

Госполиция призывает жителей обращаться в Государственную полицию для объективного выяснения обстоятельств происшествия, прежде чем размещать видео или записи в социальных сетях о возможных коррупционных рисках, связанных с действиями сотрудников правоохранительных органов.

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