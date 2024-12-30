Министр обороны Словакии: Украине придется отказаться от части своих территорий

По его словам, в интересах Словакии, чтобы война немедленно завершилась: установилось перемирие и начались мирные переговоры между странами.

Калиняк также отметил, что состояние Украины после войны важнее, чем границы, которые будут установлены по ее итогу.

"Вероятно, Украина не осознает того факта, что никогда не сможет оказаться между Германией и Швейцарией, а взамен всегда будет иметь свою самую большую границу с Российской Федерацией. Кто здесь агрессор, не о чем спорить, потому что Россия пересекла все границы, правила и нарушила международное право. Но необходимо обратить также внимание на то, что происходит в других частях мира, и применять те же стандарты ко всем другим конфликтам", - сказал Калиняк.

Словацкий министр далеко не первый, кто считает, что Украине, возможно, придется потерять территории, захваченные Россией. По крайней мере, на какое-то время.

Например, аналогичное мнение высказал президент Чехии Петр Павел, который призвал смотреть на ситуацию реалистично, поскольку "наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть территории Украины временно окажется под российской оккупацией".

Фактически именно такой сценарий предусмотрен "мирным планом", предложенным американским генералом в отставке Китом Келлогом, которого Дональд Трамп назначил представителем по Украине.

Кроме того, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский также публично допустил возможность того, что оккупированные территории могут остаться под контролем России после заключения мирного договора. Их планируют вернуть дипломатическими методами.

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