Латвия отказала в убежище гражданину России, который утверждал, что российские власти планируют отправить его воевать в Украину, говорится в обнародованном решении суда.
Латвия отказала в убежище гражданину РФ, которому могла грозить отправка на войну в Украину
Гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану в мае этого года с просьбой о предоставлении ему статуса беженца или альтернативного статуса. Заявитель утверждал, что в России он и его родственники подвергались нападениям и угрозам их жизни.
В своем первоначальном интервью он заявил, что получил несколько повесток в России.
Мужчина утверждал, что его безопасность и жизнь находятся под угрозой, поскольку его отправят воевать в Украину. Он также утверждает, что у него проблемы с психикой, он может причинить себе вред и принимает специальные лекарства.
В ходе дальнейшего интервью мужчина заявил, что в России он вел активную политическую деятельность, участвовал в трех митингах и размещал в социальных сетях посты против войны и коррупции.
Осенью Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало ему в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса. Управление аргументировало это тем, что мужчина обратился за убежищем только 4 мая 2024 года, когда его задержали в аэропорту Риги при попытке выехать в Черногорию с поддельным польским видом на жительство.
Мужчина не проявлял интереса к убежищу ни в 2021 году, когда PMLP аннулировало его временный вид на жительство и он добровольно вернулся в Россию, ни в 2023 году, когда он въехал в Латвию.
Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в Административный районный суд. В суде он утверждал, что его семья - мать и бабушка - проживают в Латвии, также он состоит в браке с гражданкой Латвии.
Суд отклонил его заявление. У суда не было оснований для вывода о том, что заявитель может рассматриваться как лицо, чьи политические взгляды или деятельность могут быть основанием для его предполагаемого политического преследования в России.
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