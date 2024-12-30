Латвия отказала в убежище гражданину РФ, которому могла грозить отправка на войну в Украину

Гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану в мае этого года с просьбой о предоставлении ему статуса беженца или альтернативного статуса. Заявитель утверждал, что в России он и его родственники подвергались нападениям и угрозам их жизни.

В своем первоначальном интервью он заявил, что получил несколько повесток в России.

Мужчина утверждал, что его безопасность и жизнь находятся под угрозой, поскольку его отправят воевать в Украину. Он также утверждает, что у него проблемы с психикой, он может причинить себе вред и принимает специальные лекарства.

В ходе дальнейшего интервью мужчина заявил, что в России он вел активную политическую деятельность, участвовал в трех митингах и размещал в социальных сетях посты против войны и коррупции.