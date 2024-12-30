По его словам, в настоящее время страны работают над планом по защите энергетической инфраструктуры.

"Сам план действий готовится, и он будет согласовываться не только между тремя странами Балтии, но и со скандинавскими странами, чтобы обеспечить, прежде всего, определенный мониторинг - где маневрируют суда, какие риски они представляют, чтобы в будущем иметь возможность обеспечить предотвращение, в том числе и технологическими средствами", - сказал Палуцкас журналистам.

Он подчеркнул, что риск повреждения и диверсий на морских кабелях растет, а повреждение электрических кабелей "может стоить национальной экономике от десятков до сотен миллионов евро через повышения стоимости киловатт-часа".

"У нас также будут собственные морские ветряные электростанции, это также требует дополнительного внимания", - сказал Палуцкас.

Смычка EstLink 2 в Балтийском море была повреждена 25 декабря. По предварительным данным финских властей, основной версией повреждения является диверсия, так как в тот день в море были оборваны еще три кабеля.

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