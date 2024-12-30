Еще один российский танкер встал на якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя

183-метровое судно, направлявшееся из Судана в российский Приморск, дрейфовало в Финском заливе рано утром, а затем встало на якорь к югу от полуострова Ханко, сообщил в понедельник, 30 декабря, портал Yle со ссылкой на финскую береговую охрану.

Береговая охрана сообщила, что установила контакт с судном. Чтобы убедиться, что оно больше не дрейфует, в район были направлены буксир и патрульное судно Turva. Цель - предотвратить ущерб окружающей среде, говорится в заявлении.

Береговая охрана утверждает, что ситуация не связана с событиями 25 декабря, когда танкер под флагом Островов Кука, предположительно, принадлежащий российскому теневому флоту, якобы повредил своим якорем электрический кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Финляндия не исключает, что судно M/T Jazz также принадлежит российскому теневому флоту. "На данный момент мы не уверены на 100 %", - сказала директор береговой охраны Финского залива Янне Рёнянкоски.

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