Калниньш отметил, что Россия участвует в Украине и несет "довольно большие" потери, но у нее по-прежнему есть возможность использовать диверсии или очень локальные малые операции.

"Если мы посмотрим в гораздо большем масштабе, имея в виду полномасштабное нападение на Латвию, страны Балтии, то, конечно, это совершенно исключено", - сказал Калниньш.

Командующий НВС напомнил, что даже за небольшой локальной агрессией против какого-либо населенного пункта в Балтии немедленно последуют ответные действия союзников по НАТО в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО.

"Я могу с большой уверенностью сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял", - добавил Калниньш.

Продолжая говорить о возможных действиях России, Калниньш отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на наше общество, вызывая недовольство, например, экономической ситуацией.

В этом отношении Россия очень изобретательна в плане влияния на общественное мнение, и об этом свидетельствует то, что происходит на Западе, добавил офицер.

В январе заканчивается срок полномочий Калниньша, и его сменит нынешний командир Земессардзе Каспарс Пуданс, который приступит к своим новым обязанностям 27 января.

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