Ветер будет умеренный с запада-северо-запада, на побережье порывами до 15-17 метров в секунду, температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов.

В Риге сквозь облака проглянет солнце, день будет сухим. Максимальная температура воздуха составит +2...+4 градуса.

31.12. Naktī lielākoties mākoņains laiks, daudzviet nokrišņi, galvenokārt sniegs, slapjš sniegs, dienā daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos īslaicīgi snigs. Naktī mērens DR/R, dienā R/ZR vējš, no nakts otrās puses piekrastē brāzmās 15-17 m/s. Gaisa t. N: -2...+2°, D: 0...+4°. pic.twitter.com/cLgF2wKSeY — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 30, 2024

В ночь на вторник погода будет преимущественно облачной, во многих местах ожидаются осадки, в основном снег и мокрый снег. В некоторых районах дороги будут скользкими, поэтому водителям следует быть осторожными.

Во второй половине ночи на побережье будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер порывами до 15 метров в секунду, минимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге ночью небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются осадки, в основном снег и мокрый снег. В некоторых районах тротуары и улицы будут скользкими. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, воздух остынет до -1...+1 градуса.

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