Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Фото Какая погода ждет нас в последний день года? Рассказывают синоптики

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Новогодняя елка в Старой Риге
Новогодняя елка в Старой Риге Фото: Schutterstock.com

Последний день уходящего года будет частично облачным, на востоке пройдет небольшой снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ветер будет умеренный с запада-северо-запада, на побережье порывами до 15-17 метров в секунду, температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов.

В Риге сквозь облака проглянет солнце, день будет сухим. Максимальная температура воздуха составит +2...+4 градуса.

В ночь на вторник погода будет преимущественно облачной, во многих местах ожидаются осадки, в основном снег и мокрый снег. В некоторых районах дороги будут скользкими, поэтому водителям следует быть осторожными.

Во второй половине ночи на побережье будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер порывами до 15 метров в секунду, минимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге ночью небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются осадки, в основном снег и мокрый снег. В некоторых районах тротуары и улицы будут скользкими. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, воздух остынет до -1...+1 градуса.

Галерея: Снег в Латвии, ноябрь 2024 года

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх