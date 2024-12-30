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Активнее всего в дебатах на заседаниях Сейма в этом году участвовали оппозиционеры

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Вход в Сейм Фото: Edijs Pālens/LETA

В парламентских дебатах с 11 января по 19 декабря этого года наиболее активно участвовали оппозиционные депутаты.

Так, депутат Артурс Бутанс (Национальное объединение) участвовал в дебатах 114 раз, а депутат Виктория Плешкане ("Латвия на первом месте") - 105 раз.

Активно дебатировали также оппозиционные депутаты Янис Витенбергс (Национальное объединение), который выходил на трибуну 83 раза, Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") - 78 раз и Александр Кирштейнс - 76 раз.

В этом году депутаты провели 22 заседания, в том числе пять внеочередных и одно торжественное.

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