Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines на прошлой неделе потерпел крушение в Казахстане, в результате чего погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту. СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что самолет мог быть сбит российской ракетой ПВО в районе Грозного. В то время противовоздушная оборона в окрестностях Грозного отражала удар украинского беспилотника.

В субботу, 28 декабря, российский диктатор Владимир Путин принес извинения Азербайджану "за то, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Как сообщил в понедельник генеральный прокурор Азербайджана, глава Следственного комитета России заявил, что

"в настоящее время предпринимаются активные усилия по выявлению виновных и привлечению их к ответственности".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Россия должна признать свою вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации.

Галерея: Место падения самолета в Казахстане

Между тем, израильская национальная авиакомпания El Al продлила приостановку полетов в Москву до конца марта. Первоначально после крушения азербайджанского самолета El Al остановила авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой на неделю.

О временной приостановке полетов, в основном в южные города России,также объявили ранее казахстанская авиакомпания Qazaq Air, компании FlyDubai и Turkmenistan Airlines.

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