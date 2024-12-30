Азербайджан в понедельник, 30 декабря, заявил, что Россия пообещала наказать виновных в том, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит в воздухе.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines на прошлой неделе потерпел крушение в Казахстане, в результате чего погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту. СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что самолет мог быть сбит российской ракетой ПВО в районе Грозного. В то время противовоздушная оборона в окрестностях Грозного отражала удар украинского беспилотника.
В субботу, 28 декабря, российский диктатор Владимир Путин принес извинения Азербайджану "за то, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".
Как сообщил в понедельник генеральный прокурор Азербайджана, глава Следственного комитета России заявил, что
"в настоящее время предпринимаются активные усилия по выявлению виновных и привлечению их к ответственности".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Россия должна признать свою вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации.
Галерея: Место падения самолета в Казахстане
Между тем, израильская национальная авиакомпания El Al продлила приостановку полетов в Москву до конца марта. Первоначально после крушения азербайджанского самолета El Al остановила авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой на неделю.
О временной приостановке полетов, в основном в южные города России,также объявили ранее казахстанская авиакомпания Qazaq Air, компании FlyDubai и Turkmenistan Airlines.
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