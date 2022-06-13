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13 июня в Вецумниекской волости произошел трагический случай. По неизвестным пока причинам автомобиль Audi врезался в дерево, пассажирка автомобиля погибла, сообщает передача Degpunktā.

Жители сообщают, что водитель Audi A4, ехавший из Вецумниеки, не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. После аварии он вышел, выглядел пьяным и рассказывал, что за рулем машины был не он.

Однако Госполиция пока не подтвердила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии погибла 26-летняя женщина.

Представитель Государственной полиции Даце Калниня сообщает, что водитель и один пассажир доставлены в медицинское учреждение. В полиции возбуждено уголовное дело.