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Фестиваль закончился ожогами для нескольких танцоров

Tantsijad erakorralise meditsiini osakonnas ФОТО: Kuvatõmmis/Facebook

"В этот раз никто ничего не сломал, но со сцены ушли с ожогами 2-й степени на ступнях", - пишет тренер по танцам и владелица студии TantsuGeen Моника Туви в соцсети о том, как один танцевальный фестиваль закончился ожогами у нескольких танцоров, пишет Elu24.

"Охота за кубком на время закончилась, в финал вышли взрослые шоу-танцоры, или подопечные Моники Туви. К сожалению для многих из нас, это закончилось неожиданными травмами, но то, что не убивает, делает нас сильнее, и мы еще станцуем", - сказано на странице TantsuGeen в Facebook.

А именно женщины отправились на танцевальный фестиваль Kuldne karikas ("Золотой кубок") в Тарту. Однако для нескольких танцовщиц праздник закончился в отделении неотложной помощи. "В этот раз никто ничего не сломал, но со сцены ушли с ожогом 2-й степени, потому что погода была отличная и солнце раскалило черное покрытие сцены", - пишет в комментарии к публикации на своей странице руководитель труппы Моника Туви. 

Танцоры должны были выступать босиком. "Другие отделались немного легче, но я получила ожог 2-й (B) степени и несколько недель буду не в форме!" - призналась участница труппы.

Ожоги II-B степени - это глубокие ожоги. Эпидермис и сосочковый слой дермы повреждаются. Волдыри большие, упругие, их внутренность плотная и мутная. При повреждении волдыря он становится бледно-розовым, беловатым, безболезненным, капиллярная реакция отрицательная.

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