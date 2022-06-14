Фестиваль закончился ожогами для нескольких танцоров

"Охота за кубком на время закончилась, в финал вышли взрослые шоу-танцоры, или подопечные Моники Туви. К сожалению для многих из нас, это закончилось неожиданными травмами, но то, что не убивает, делает нас сильнее, и мы еще станцуем", - сказано на странице TantsuGeen в Facebook.

А именно женщины отправились на танцевальный фестиваль Kuldne karikas ("Золотой кубок") в Тарту. Однако для нескольких танцовщиц праздник закончился в отделении неотложной помощи. "В этот раз никто ничего не сломал, но со сцены ушли с ожогом 2-й степени, потому что погода была отличная и солнце раскалило черное покрытие сцены", - пишет в комментарии к публикации на своей странице руководитель труппы Моника Туви.

Танцоры должны были выступать босиком. "Другие отделались немного легче, но я получила ожог 2-й (B) степени и несколько недель буду не в форме!" - призналась участница труппы.

Ожоги II-B степени - это глубокие ожоги. Эпидермис и сосочковый слой дермы повреждаются. Волдыри большие, упругие, их внутренность плотная и мутная. При повреждении волдыря он становится бледно-розовым, беловатым, безболезненным, капиллярная реакция отрицательная.