Ср, 15.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Ципуле: NMPD все еще борется с нехваткой экипажей

Лиене Ципуле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По словам руководителя Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, обеспеченность экипажами в NMPD сейчас хуже, чем пару лет назад, но служба научилась работать и выживать в условиях кадрового голода, сообщает TV3 Ziņas.

В таких условиях по-прежнему актуально формирование медицинских бригад из двух человек, но для обеспечения качественной работы необходимо обучение сотрудников. 40% вызовов в Службе неотложной помощи выполняют два человека.

Ципуле отметила, что Минздрав уже отреагировал и в ближайшее время обсудит этот вопрос.

В настоящее время в службе работают четыре человека из Украины - трое в Риге и один в Курземе. Они действуют как "вторые лица" в бригадах. Эти люди участвуют в обучении и курируются наставниками.

Отвечая на вопрос о влиянии роста цен на топливо на работу NMPD, Ципуле подчеркнула, что сама служба должна быть готова работать максимально эффективно.

Рост цен накладывает еще большую обязанность оценивать каждый случай и не выезжать на вызовы, которые не являются срочными.

Параллельно NMPD предоставил Министерству здравоохранения оценки влияния роста цен на топливо и дополнительных ресурсов, которые могут понадобиться службе. 

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