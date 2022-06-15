Ципуле: NMPD все еще борется с нехваткой экипажей

В таких условиях по-прежнему актуально формирование медицинских бригад из двух человек, но для обеспечения качественной работы необходимо обучение сотрудников. 40% вызовов в Службе неотложной помощи выполняют два человека.
Ципуле отметила, что Минздрав уже отреагировал и в ближайшее время обсудит этот вопрос.
В настоящее время в службе работают четыре человека из Украины - трое в Риге и один в Курземе. Они действуют как "вторые лица" в бригадах. Эти люди участвуют в обучении и курируются наставниками.
Отвечая на вопрос о влиянии роста цен на топливо на работу NMPD, Ципуле подчеркнула, что сама служба должна быть готова работать максимально эффективно.
Рост цен накладывает еще большую обязанность оценивать каждый случай и не выезжать на вызовы, которые не являются срочными.
Параллельно NMPD предоставил Министерству здравоохранения оценки влияния роста цен на топливо и дополнительных ресурсов, которые могут понадобиться службе.
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