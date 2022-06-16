"Синдром больного здания", или Почему в офисе все время хочется спать?

"Под термином SBS характеризуют ситуацию, когда работники здания или жители ощущают дискомфорт или заметное ухудшение здоровья, которое можно связать с периодом, проводимым человеком в здании, однако невозможно установить болезнь или причину, вызывающую заболевание", - поясняет доктор технических наук, строительный инспектор Юрис Биршс.
На сайте Латвийской инспекции здравоохранения упомянуто, что у SBS есть специфические симптомы, которые выражаются, когда человек находится в конкретном здании или помещении.
В Латвии SBS не является широко обсуждаемой темой, но проблема известна как одно из последствий плохого качества воздуха в современных помещениях. Четких руководящих линий для диагностирования SBS нет. Директор безопасности и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Ивар Ванадзиньш указывает:
"В большинстве случаев управляющие зданиями не проинформированы о SBS вообще. Соответственно, в лучшем случае есть понимание по поводу недостаточной вентиляции и несоответствующих параметров, гораздо реже наблюдается интерес к другим характеризующим SBS показателям,
например, химическому или микробиологическому загрязнению или жалобам жильцов. Таким образом, в классическом понимании о SBS говорят или проинформированы, может быть, примерно 5% управляющих зданиями. Соответственно, как минимум в случае нашей лаборатории о SBS прямых вопросов практически нет.
Проблема не в здании как таковом, а в качестве циркулирующего в нем воздуха, на которое влияют различные факторы. Неважно, было ли здание построено 100 или пять лет назад. С SBS может столкнуться любое здание. Вызывающими SBS причинами считаются главным образом недостаточная вентиляция и воздухообмен, а также химическое загрязнение, которое может идти как из окружающей среды - в виде пыли, пыльцы, выхлопных газов автомобилей, производственных загрязнений, - так и из используемых в строительстве и отделке материалов и мебели. Плюс биологическое загрязнение - грибок, например, плесень, которые появляются в результате повышенной влажности, а также бактерии и вирусы.
Еще SBS способствует загрязнение, которое создают современные технологии - компьютер (частая причина синдрома сухого глаза), ТВ, офисная техника (например, принтеры, которые в процессе печатания выделяют особо мелкие частицы), искусственное освещение, даже смартфоны и присутствующие уже везде беспроводные роутеры. Качество воздуха портит курение в помещениях, а также использование камина и даже находящиеся в квартирах газовые котлы, которые в жилых помещениях могут привести к слишком высокой концентрации оксида азота.
Как упомянуто на сайте Инспекции здравоохранения, работая или проживая в зданиях, в которых констатирован SBS, люди жалуются на плохое самочувствие, частые выделения из носа, боли в голове и горле, сонливость, усталость и другие симптомы. Нужно отметить, что чаще всего SBS выражается у людей, которые страдают от аллергии, чувствительны к солнцу, у женщин (да, и в иностранных исследованиях упомянуто, что женщины SBS ощущают чаще и выраженнее, чем мужчины), а также у лиц, которым не нравится их место работы или у которых что-то на ней не получается. Последнее, впрочем, больше похоже на психосоматику.