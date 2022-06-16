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"Синдром больного здания", или Почему в офисе все время хочется спать?

ФОТО: Shutterstock

Может быть, вы сталкивались с ситуацией, когда не можете найти причину усталости, сонливости, головной боли и чешущихся глаз, которые проходят, как только вы покидаете рабочее место? Или чихания, нехватки дыхания, которые появляются, когда вы находитесь дома? Может быть, это просто неприязнь к работе, может быть, к компании, в которой находитесь, но, возможно, что вы стали жертвой известной, однако редко обсуждаемой проблемы - "синдрома больного здания" (от англ. Sick Building Syndrome (SBS).

Мы сталкиваемся с "синдромом больного здания" и в Латвии, учитывая, что все более распространенным становятся современное строительство и несоответствующая реновация зданий. Особенно актуальной эта проблема может стать в течение ближайших лет в результате обострения кризиса энергоресурсов, что завершится срочными попытками сделать здания более энергоэффективными, особое внимание уделяя удержанию тепла в них.

Информированы могут быть 5%

Термин "синдром больного здания" ввели в 1984 году, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете указала на наблюдаемую в западном мире тенденцию к росту жалоб от работающих в офисных зданиях и тех, кто живет в реновированных, построенных в послевоенное время зданиях. Раньше это было популярно называть "офисной болезнью", так как ее связывали с новыми офисными зданиями, обычно высотками. Параллели проводили с пережитым в 70-е годы энергетическим кризисом, в результате которого была начата кампания по экономии энергии, включавшая в себя, например, снижение мощности вентиляции в зданиях, что привело к накоплению загрязнений в помещениях, оказав влияние на тех, кто длительное время работал или жил в них.

"Под термином SBS характеризуют ситуацию, когда работники здания или жители ощущают дискомфорт или заметное ухудшение здоровья, которое можно связать с периодом, проводимым человеком в здании, однако невозможно установить болезнь или причину, вызывающую заболевание", - поясняет доктор технических наук, строительный инспектор Юрис Биршс.

На сайте Латвийской инспекции здравоохранения упомянуто, что у SBS есть специфические симптомы, которые выражаются, когда человек находится в конкретном здании или помещении.

В Латвии SBS не является широко обсуждаемой темой, но проблема известна как одно из последствий плохого качества воздуха в современных помещениях. Четких руководящих линий для диагностирования SBS нет. Директор безопасности и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Ивар Ванадзиньш указывает:

"В большинстве случаев управляющие зданиями не проинформированы о SBS вообще. Соответственно, в лучшем случае есть понимание по поводу недостаточной вентиляции и несоответствующих параметров, гораздо реже наблюдается интерес к другим характеризующим SBS показателям,

например, химическому или микробиологическому загрязнению или жалобам жильцов. Таким образом, в классическом понимании о SBS говорят или проинформированы, может быть, примерно 5% управляющих зданиями. Соответственно, как минимум в случае нашей лаборатории о SBS прямых вопросов практически нет.

Как опознать SBS?

Проблема не в здании как таковом, а в качестве циркулирующего в нем воздуха, на которое влияют различные факторы. Неважно, было ли здание построено 100 или пять лет назад. С SBS может столкнуться любое здание. Вызывающими SBS причинами считаются главным образом недостаточная вентиляция и воздухообмен, а также химическое загрязнение, которое может идти как из окружающей среды - в виде пыли, пыльцы, выхлопных газов автомобилей, производственных загрязнений, - так и из используемых в строительстве и отделке материалов и мебели. Плюс биологическое загрязнение - грибок, например, плесень, которые появляются в результате повышенной влажности, а также бактерии и вирусы.

Еще SBS способствует загрязнение, которое создают современные технологии - компьютер (частая причина синдрома сухого глаза), ТВ, офисная техника (например, принтеры, которые в процессе печатания выделяют особо мелкие частицы), искусственное освещение, даже смартфоны и присутствующие уже везде беспроводные роутеры. Качество воздуха портит курение в помещениях, а также использование камина и даже находящиеся в квартирах газовые котлы, которые в жилых помещениях могут привести к слишком высокой концентрации оксида азота.

Знаете ли симптомы?

Как упомянуто на сайте Инспекции здравоохранения, работая или проживая в зданиях, в которых констатирован SBS, люди жалуются на плохое самочувствие, частые выделения из носа, боли в голове и горле, сонливость, усталость и другие симптомы. Нужно отметить, что чаще всего SBS выражается у людей, которые страдают от аллергии, чувствительны к солнцу, у женщин (да, и в иностранных исследованиях упомянуто, что женщины SBS ощущают чаще и выраженнее, чем мужчины), а также у лиц, которым не нравится их место работы или у которых что-то на ней не получается. Последнее, впрочем, больше похоже на психосоматику.

Откройте окна!

Как уже было упомянуто ранее, самая частая проблема не только в случае SBS, но и в случае повышенной влажности - слишком редкая или нефункционирующая вентиляция помещения. Например, у построенных в советское время зданий окна с их щелями служили как система вентиляции, в свою очередь под дверями было расстояние от пола, что позволяло воздуху циркулировать между помещениями. В наши дни их заменили герметично закрываемые пакетные окна и двери, которые еще могут и заклеивать, чтобы помещение не теряло тепло. "В Латвии мало зданий с централизованными системами вентиляции, кондиционирования или вообще с эффективными системами проветривания. Примерно 20-30 лет назад эта проблема определенно была менее ощутима, так как проветривание в основном происходило через некачественные окна/двери или другие элементы строительных конструкций. Кроме того, были менее доступны и меньше использовались синтетические материалы", - рассказывает Ивар Ванадзиньш. В свою очередь, говоря о построенных в наши дни офисных зданиях и новых проектах, он поясняет: "Особенно у построенных 5-15 лет назад зданий на этапе строительства на качество воздуха обращали минимальное внимание, и даже если была оборудована система проветривания, ее конструкция не позволяет регулярно ее чистить. SBS чаще встречается в зданиях, в которых не обеспечены чистка системы проветривания и проведение обслуживания, в том числе и по отношению к вентиляционным агрегатам. Это в Латвии широко распространенная проблема, большая часть общества не осознает, что и вентиляционные системы регулярно нужно чистить, регулярно нужно менять фильтры и т. д.".

Если в помещение достаточно регулярно не поступает свежий воздух и не происходит его обмен, из него не выводятся частицы ни химического, ни биологического происхождения. Например, в производстве мебели и других бытовых вещей по-прежнему используют формальдегидную смолу, которая медленно испаряется на протяжении нескольких лет и в больших дозах влияет на самочувствие и здоровье человека. Похожая ситуация с используемой для утепления пеной, алкидными, эмалевыми и масляными красками.

Вместо естественного напольного покрытия дешевле выбрать то, что содержит, например, поливинилхлорид (PVC), который может нанести вред здоровью, особенно детям. Если помещения недостаточно тщательно проветривают и убирают, то все эти испарения накапливаются. Добавьте еще сигаретный дым, растущий на стенах в результате слишком высокой влажности грибок, и какая-то реакция тела на такой воздух в помещении гарантирована.

Что является важнейшим показателем, который позволяет убедиться, что проблема именно в SBS, а не, например, в сезонной аллергии, психосоматике или в столь популярном в наши дни диагнозе, как вегетативная дистония? SBS проходит, когда покидаешь помещение. Обычно это происходит вскоре после ухода с рабочего места или из дома, но иногда, в случае тяжелейших симптомов, может пройти даже 6-8 часов. И при тяжелых симптомах нужно уйти на выходные или отправиться в отпуск.

Проблема жилых зданий

Несмотря на то, что чаще говорят о плохом качестве воздуха и загрязнении в новых офисных зданиях, где главная проблема - недостаточная или несоответствующе оборудованная вентиляция, которую не проверяют и регулярно не чистят, или некачественные материалы, SBS встречается и в построенных в советское время и еще раньше жилых домах. Большая проблема - некачественно проведенная реновация построенных в советское время многоэтажных жилых домов, в результате чего они становятся герметично закрытыми коробками, так как находящиеся снаружи вентиляционные отверстия заделываются, в свою очередь жители то же самое делают изнутри помещений. Заделывается каждая щелочка, а старые окна меняют на пакетные, которые в зимний период не открывают вообще, и в доме начинает образовываться конденсат, вызывающий повышенную влажность, плесень и, таким образом, респираторные заболевания, например астму, аллергии и другие проблемы со здоровьем. Ивар Ванадзиньш:

"Одна из наиболее проблематичных групп - неправильно реновированные здания. Недостаточное оборудование вентиляционных систем, неправильно выбранные материалы, что приводит к накоплению влажности в конструкциях и последующему образованию плесени,

а также неправильно выбранные отделочные материалы, которые создают огромные выбросы - например, формальдегид и другие летучие органические соединения".

SBS может появиться и в совсем новых проектах и домах, так как свежепостроенное здание и отремонтированная квартира с новой мебелью и отделкой какое-то время будут пахнуть не только чем-то новым, но и химией - краска, лак, обои, ковры, мебель, бытовая техника дают эмиссию и загрязняют воздух. Особенно важно сразу не начинать жить в свежеотремонтированном помещении с детьми, которые особенно чувствительны к такому загрязнению воздуха.

Простые решения

Как уже упоминалось ранее, в Латвии к наличию, причинам SBS и, соответственно, к решениям этой проблемы интерес невелик и, скорее, объясняется незнанием. Ивар Ванадзиньш:

"Постепенно, в том числе и под влиянием Covid-19, понимание о качестве воздуха в помещении значительно улучшилось, появилось гораздо больше вопросов, в том числе и таких, которые потенциально связаны с пониманием, что у конкретного здания может быть SBS.

В нашей лаборатории есть немного больше интересного о более широком влиянии оценки качества воздуха в помещении, в том числе относительно исследования использованных материалов и анализа различных эмиссий (летучих органических соединений, микробиологического загрязнения). Проблема - чтобы что-то посоветовать, нужно относительно точно знать, что является реальной причиной SBS. Решения в большинстве случаев доступны и хорошо известны, однако могут быть дорогими".

Оценки и анализы - дорогое удовольствие, которое не все могут себе позволить, однако нельзя сказать, что жители дома или сотрудники офисного здания ничего не могут сделать. Простые и действенные решения по снижению SBS рекомендует доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Биршс:

  • улучшение вентиляции и регулярное проветривание помещения,
  • регулярная уборка помещения (рекомендуется - с действенной бытовой химией),
  • замена ковров линолеумом, плиткой или синтетическим покрытием,
  • озонирование воздуха в помещении для уничтожения вызывающих аллергию частиц,
  • снижение использования увлажнителя воздуха,
  • регулярная чистка систем кондиционирования воздуха,
  • выбор материалов для мебели, соответствующих стандартам безопасности здоровья,
  • использование высококачественных материалов и продуктов с маркировкой эко.

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды.

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