"Синдром больного здания", или Почему в офисе все время хочется спать?

Как уже было упомянуто ранее, самая частая проблема не только в случае SBS, но и в случае повышенной влажности - слишком редкая или нефункционирующая вентиляция помещения. Например, у построенных в советское время зданий окна с их щелями служили как система вентиляции, в свою очередь под дверями было расстояние от пола, что позволяло воздуху циркулировать между помещениями. В наши дни их заменили герметично закрываемые пакетные окна и двери, которые еще могут и заклеивать, чтобы помещение не теряло тепло. "В Латвии мало зданий с централизованными системами вентиляции, кондиционирования или вообще с эффективными системами проветривания. Примерно 20-30 лет назад эта проблема определенно была менее ощутима, так как проветривание в основном происходило через некачественные окна/двери или другие элементы строительных конструкций. Кроме того, были менее доступны и меньше использовались синтетические материалы", - рассказывает Ивар Ванадзиньш. В свою очередь, говоря о построенных в наши дни офисных зданиях и новых проектах, он поясняет: "Особенно у построенных 5-15 лет назад зданий на этапе строительства на качество воздуха обращали минимальное внимание, и даже если была оборудована система проветривания, ее конструкция не позволяет регулярно ее чистить. SBS чаще встречается в зданиях, в которых не обеспечены чистка системы проветривания и проведение обслуживания, в том числе и по отношению к вентиляционным агрегатам. Это в Латвии широко распространенная проблема, большая часть общества не осознает, что и вентиляционные системы регулярно нужно чистить, регулярно нужно менять фильтры и т. д.".