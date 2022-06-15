Германия выделит 10 млрд евро помощи бывшему подразделению "Газпрома"

Эти средства, которые могут составить от девяти до десяти миллиардов евро, будут использованы для обеспечения ликвидности и покупки газа из других источников.

По информации источников в правительстве Германии, средства также пойдут на обеспечение безопасности операций и энергоснабжения Gazprom Germania.

Россия прекратила поставки газа Gazprom Germania после решения страны взять на себя управление компанией в апреле.

Решение было принято правительством Германии после того, как Gazprom Germania., объединяющая газотрейдинговые и логистические активы, вышла из состава российской газовой группы "Газпром".

Берлин во вторник также принял решение сохранить государственный контроль над Gazprom Germania после 30 сентября, когда он должен был закончиться.