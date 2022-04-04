Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Германия берет под свой контроль дочернюю компанию "Газпрома"

Maagaasitorud Gazpromi logoga. Pilt on illustreeriv. ФОТО: Dado Ruvic

Регулятор энергетического рынка Германии временно возьмет под свой контроль немецкий филиал российской компании "Газпром", заявил в понедельник, 4 апреля, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек в ответ на неожиданное заявление российского газового гиганта на прошлой неделе о выходе из Gazprom Germania.

"Правительство делает все возможное для обеспечения поставок в Германию, в том числе не допускает, чтобы энергетическая инфраструктура подчинялась произвольным решениям Кремля", - сказал Хабек, добавив, что Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) станет управляющим Gazprom Germania к 30 сентября.

Как сообщалось, на прошлой неделе немецкий холдинг Gazprom Germania, объединяющий активы по торговле газом и логистике, покинул российскую газовую группу "Газпром".

"31 марта 2022 года дочерние предприятия "Газпрома" прекратили свое участие в Gazprom Export LLC - единственном собственнике Gazprom Germania GmbH, говорится в сообщении компании.

"31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd", - также сказано в сообщении компании.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что власти Германии рассматривают возможность национализации госактивов "Газпрома". Федеральное правительство хочет избежать риска перебоев с энергоснабжением в случае возникновения проблем у этих компаний, отмечает газета.

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