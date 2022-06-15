Признаки того, что ребенок подавился, и как оказывать первую помощь

Чаще всего инородные предметы проглатывают дети дошкольного возраста, которые уже научились ползать. Для них проглатывание и удушение инородными телами является самой актуальной проблемой для здоровья. Чаще всего это происходит в домашней обстановке, именно поэтому родителям стоит еще раз оценить свой дом с точки зрения ребенка - в прямом смысле проползти на коленях и узнать, куда маленький ребенок может дотянуться, где находится сумка и что внутри нее - маленькие предметы, батарейки, магниты, игровые кубики, бусинки. Все это может попасть не только в живот, но также в нос и уши - если эти предметы попадут глубже, родителям будет сложно достать их самостоятельно. Они решат, что начался насморк и будут лечить насморк, пока бусинка или другой предмет не врастет в ткани. Если ребенок проглотил инородный предмет без ведома родителей, то он может в течение нескольких месяцев оставаться в пищеводе и врасти в его ткани, а чтобы его извлечь потребуется хирургическое вмешательство. Именно поэтому Алла Силова от всего сердца рекомендует инструкцию для молодых родителей, которая разработана в рамках кампании Европейского социального фонда "От беспечности к безопасности". Инструкция поможет найти потенциальные зоны риска дома или в гостях у бабушки или дедушки. Изучив дом ползком, можно заметить множество мелочей, которые находятся под кроватью или под диваном, и которые в другой ситуации взрослый бы не заметил. Когда в семье появляется маленький ребенок, старших братьев и сестер также необходимо предупредить о том, чтобы они переложили свои вещи на более высокие полки или играли в другой комнате.