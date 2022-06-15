Признаки того, что ребенок подавился, и как оказывать первую помощь

В свою очередь, проглатывание нескольких магнитов приводит к тому, что, двигаясь по кишечному тракту, они притягиваются друг к другу и могут вызвать разрыв или перфорацию кишечника. В таком случае необходимо хирургическое вмешательство и, возможно, ребенок будет чувствовать последствия на протяжении всей жизни.
Чаще всего инородные предметы проглатывают дети дошкольного возраста, которые уже научились ползать. Для них проглатывание и удушение инородными телами является самой актуальной проблемой для здоровья. Чаще всего это происходит в домашней обстановке, именно поэтому родителям стоит еще раз оценить свой дом с точки зрения ребенка - в прямом смысле проползти на коленях и узнать, куда маленький ребенок может дотянуться, где находится сумка и что внутри нее - маленькие предметы, батарейки, магниты, игровые кубики, бусинки. Все это может попасть не только в живот, но также в нос и уши - если эти предметы попадут глубже, родителям будет сложно достать их самостоятельно. Они решат, что начался насморк и будут лечить насморк, пока бусинка или другой предмет не врастет в ткани. Если ребенок проглотил инородный предмет без ведома родителей, то он может в течение нескольких месяцев оставаться в пищеводе и врасти в его ткани, а чтобы его извлечь потребуется хирургическое вмешательство. Именно поэтому Алла Силова от всего сердца рекомендует инструкцию для молодых родителей, которая разработана в рамках кампании Европейского социального фонда "От беспечности к безопасности". Инструкция поможет найти потенциальные зоны риска дома или в гостях у бабушки или дедушки. Изучив дом ползком, можно заметить множество мелочей, которые находятся под кроватью или под диваном, и которые в другой ситуации взрослый бы не заметил. Когда в семье появляется маленький ребенок, старших братьев и сестер также необходимо предупредить о том, чтобы они переложили свои вещи на более высокие полки или играли в другой комнате.
Детский травматизм - это общая ответственность
Ответственность должна взять на себя не только семья. Воспитатели детского сада тоже должны рассказывать детям о мерах предосторожности и безопасном поведении - во время еды нельзя бегать, болтать, смеяться, прыгать, петь. Физиологически обусловлено, что нельзя одновременно дышать и глотать. Совмещая прием пищи с другими занятиями, ребенок может подавиться.
В младенческом возрасте очень важен выбор игрушек: самодельные и развивающие игрушки очень красивы, однако стоить проверить, безопасны ли они и из чего они сделаны. Пришитые пуговки и другие элементы для развития моторики можно откусить или оторвать - иногда маленькие пальчики демонстрируют невероятную силу. Как бы красива ни была игрушка, как дарителю, так и получателю в первую очередь необходимо оценить ее безопасность.
Признаки того, что ребенок подавился; первая помощь
Что делать, если ребенок все же проглотил инородный предмет или вы подозреваете, что это могло произойти? Если инородное тело попало в пищевод, чаще всего появятся такие симптомы, как слюноотделение, тошнота, рвота, нарушения приема и проглатывания пищи. Если предмет попал в желудок, может появиться боль в животе, рвота, тошнота, однако бывают ситуации, когда симптомы выражены не сильно или их нет вообще. Более крупный предмет, особенно батарейка, может застрять (в пищеводе) или вызвать повреждения слизистой.