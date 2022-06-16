Макрон в Ирпене высказался о героизме украинцев
Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в город Ирпень Киевской области в четверг, 16 июня, высоко оценил украинский героизм в борьбе с российскими оккупантами.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в город Ирпень Киевской области в четверг, 16 июня, высоко оценил украинский героизм в борьбе с российскими оккупантами.
"Здесь, как и в других местах украинцы остановили наступление российской армии на Киев, - сказал президент Франции. - Это показывает героизм украинской армии и всего населения Украины".
Отвечая на вопрос о более ранних своих заявлениях о том, что Россию не следует унижать, Макрон сказал: "Франция с самого первого дня была с Украиной".
"Мы несомненно вместе с Украиной. Украина должна сопротивляться и победить, - сказал Макрон журналистам. - С самого начала Франция и Европа были рядом с Украиной и ее народом, предоставляя военную помощь и технику - оборонную, а затем и наступательную", - сказал Макрон, напомнив о недавних поставках самоходных гаубиц французского производства.
Президент Франции заявил, что Европа начала финансировать работы по восстановлению разрушенных городов Украины.
Галерея: Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли с визитом в Украину
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!