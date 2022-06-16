Макрон в Ирпене высказался о героизме украинцев

"Здесь, как и в других местах украинцы остановили наступление российской армии на Киев, - сказал президент Франции. - Это показывает героизм украинской армии и всего населения Украины".

Отвечая на вопрос о более ранних своих заявлениях о том, что Россию не следует унижать, Макрон сказал: "Франция с самого первого дня была с Украиной".

"Мы несомненно вместе с Украиной. Украина должна сопротивляться и победить, - сказал Макрон журналистам. - С самого начала Франция и Европа были рядом с Украиной и ее народом, предоставляя военную помощь и технику - оборонную, а затем и наступательную", - сказал Макрон, напомнив о недавних поставках самоходных гаубиц французского производства.

Президент Франции заявил, что Европа начала финансировать работы по восстановлению разрушенных городов Украины.

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