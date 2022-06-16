Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают статус Украины как кандидата в ЕС

"Все мы четверо поддерживаем немедленное предоставление статуса кандидата", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как передает Русская служба BBC, Шольц сказал, что его правительство выступает за передачу статуса и Украине, и Молдове. "Украина - член европейской семьи", - сказал канцлер.

Лидеры четырех стран прибыли в Украину в четверг, чтобы выразить свою поддержку в борьбе с российской агрессией.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти известия, сказал, что в таком случае ЕС проигнорирует собственные критерии получения такого статуса.

Что это даст?

Присвоение статуса страны-кандидата - лишь первый, во многом чисто символический шаг к вступлению страны в Евросоюз. До самого вступления при этом может пройти еще много лет переговоров и реформ, а ни о каких конкретных сроках в правилах ЕС не сказано.

По информации европейских СМИ, против наделения Украины этим статусом выступают, в частности, Нидерланды и Дания, которые считают, что Украине нужно сделать еще много в части строительства правового государства и борьбы с коррупцией.

Сторонники этого шага (большинство стран ЕС) полагают, что он станет важным жестом, моральной и политической поддержкой жертвы агрессии со стороны путинской России.

Россия уже много лет борется со сближением Украины с Евросоюзом в попытках оставить страну в сфере своего влияния.