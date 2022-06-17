Лена Катина вышла замуж: в марте у ее жениха случился рецидив рака

"Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много!" - поделилась Лена Катина подробностями.

Лена Катина ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

Известно, что Лена и Дмитрий расписались в московском многофункциональном центре предоставления госуслуг. Для торжества певица выбрала белое платье с глубоким декольте, на шее у нее был кулон, а на ногах босоножки.

По словам жениха исполнительницы, они едва не опоздали на регистрацию брака. Кстати, 16 июня Дмитрий Спиридонов отпраздновал 40-летие.

За месяц до свадьбы Катина похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом в три карата. Тогда же певица и рассказала, что не собирается устраивать из церемонии бракосочетания пиар или шоу.

Лена какое-то время не афишировала их отношения, но сообщила о радостном событии в Instagram: "Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала "да!".

В марте у Дмитрия случился рецидив рака щитовидной железы. В соцсетях предприниматель благодарит любимую за поддержку: "Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика".

Напомним, Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Певица признавалась, что сын очень переживает из-за расставания родителей.