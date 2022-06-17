Донорский центр призывает сдавать кровь

Больница призывает жителей найти способ сдать кровь уже сегодня.
Список пунктов, где можно сдать кровь доступен на сайте VADC.
Для сдачи крови необходимо иметь действующий документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение личности, содержащее ваш личный код, имя, фамилию и фотографию.
Кроме того, перед посещением пункта сдачи крови важно хорошо себя чувствовать и хотеть помочь. После регистрации потенциальный донор должен заполнить небольшую анкету, после чего следует консультация врача, измерение температуры и артериального давления, анализ гемоглобина. Если все хорошо, донору предлагается сдать кровь, что занимает около 30 минут.
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