Донорский центр призывает сдавать кровь

Для сдачи крови необходимо иметь действующий документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение личности, содержащее ваш личный код, имя, фамилию и фотографию.

Кроме того, перед посещением пункта сдачи крови важно хорошо себя чувствовать и хотеть помочь. После регистрации потенциальный донор должен заполнить небольшую анкету, после чего следует консультация врача, измерение температуры и артериального давления, анализ гемоглобина. Если все хорошо, донору предлагается сдать кровь, что занимает около 30 минут.