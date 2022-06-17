В субботу в Риге пройдет прайд

Традиционно самое ожидаемое событие Riga Pride - шествие- пройдет в этом году в знак солидарности с Украиной и ее ЛГБТК-сообществом, которое сейчас плечом к плечу с согражданами борется за свободу своей страны. Начало сбора в 12.00 в Верманском саду, а само шествие начинается в 13.00. После Верманского сада шествие пойдет по улице Элизабетес, продолжится по улице Бривибас, повернет на улицу Бруниниеку, далее на улицу Тербатас и вернется в Верманский сад.

После шествия в 15.00 в Верманском саду состоится грандиозный заключительный концерт "Вместе за свободу!", в котором примут участие Ансис, Марта, Ральф Эйланд и MJM EXPERIENCE, Рой Роджерс, KNTY, Baltic Drag King Collective и др.

"Свобода собраний, свобода слова, человеческое достоинство, право на свободу политических убеждений, свобода вероисповедания, право на неприкосновенность тела, право выбирать частную жизнь тесно связаны между собой и люди не могут бороться за одно, пренебрегая другим.

В настоящий момент, после российского вторжения в Украину, важность свободы особенно актуальна. Прайд начался как протест, и по сей день в основе прайда лежит активизм. В этом году мы проявим солидарность с теми, кто сейчас борется за свою свободу существовать и быть собой. Мы должны идти не только за себя, но и за них", - сказала сопредседатель Рижского прайда, Кристине Гарина.

Сопредседатель Рижского прайда Каспарс Залитис отмечает, что этот прайд будет важен и для Латвии, и для всех семей, которых государство в настоящее время не "видит" и не обеспечиваем им правовой и социальной защиты.

"На этой неделе Сейм в очередной раз принял решение не включать в повестку Законопроект о гражданском союзе. Законодательный орган в настоящее время намеренно не выполняет решение Конституционного суда. Будущее законопроекта, обеспечивающего минимальную социальную и правовую защиту также и однополым семьям, о котором мы говорим уже более 20 лет с момента восстановления независимости Латвии, вновь неопределенно.

Законопроект о гражданском союзе является проверкой того, насколько по-настоящему свободными мы можем быть и уважать свободу других, поэтому мы приглашаем всех пройти маршем, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши соплеменники существа чувствовать себя защищенными", - сказал Каспарс Залитис

Для обеспечения общественного порядка во время мероприятия организаторы Riga Pride тесно сотрудничают с Государственной полицией и Рижской думой. Для облегчения организации потока людей предлагается приходить в Верманский сад вовремя и не брать с собой большие сумки или другие вещи, которые могут задержать вход в парк. Для безопасности самих участников большие сумки необходимо будет предъявить на входе охранникам или организаторам. Вход в парк будет организован с угла улиц Элизабетес и Тербатас.

Все мероприятия, кроме ночных, будут бесплатными для посетителей. Больше информации о программе на сайте www.rigapride.lv и в социальных сетях Riga Pride.