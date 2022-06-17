Заторы в Риге; общественный транспорт задерживается

Компания Rīgas satiksme сообщает в Twitter, что в настоящее время общественный транспорт задерживается.

"Маршруты транспортных средств, следующих по улице Калнциема и улице Маскавас, задерживаются до 1 часа. По остальным маршрутам задержки автобусов составляют до 30 минут, троллейбусов до 10 минут, а у трамваев значительных задержек нет", - сообщила компания.

Согласно информации, опубликованной Balticmaps.eu, около 17:00 самая большая пробка образовалась на улице Лиелирбес (между ул. Вентспилс - ул. Дрейлини), проезд по этому этапу занимает более 13 минут.

На улице Калнциема (между ул. Баложу - ул. Дрейлиню) тоже пробка, чтобы выехать с этого участка потребуется почти 8 минут.

Заторы также образовались и на других улицах.