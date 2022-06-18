Сб, 18.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Японская авиакомпания Zipair отказалась от использования буквы Z в дизайне

ФОТО: EPA/Scanpix

Японская авиакомпания Zipair сняла с самолетов свой большой логотип Z, потому что боится, что его можно воспринять как знак поддержки российского вторжения в Украину, сообщает Insider.

Эта авиакомпания, являющаяся дочерним предприятием Japan Airlines, закрасила большую черную букву Z на крыльях самолета B-787.

Президент компания Шинго Нишида в четверг, 16 июня, сообщил журналистам, что некоторые люди могут считать, что гигантский логотип свидетельствует о поддержке российской войны, сообщает The Japan Times.

Логотип в субботу, 18 июня, будет заменен на надпись в зеленом, черном и белом цветах.

В начале вторжения буква Z стала символом поддержки российской армии, появляясь как на военной техники, так и на народных демонстрациях.

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