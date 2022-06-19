В Норвегии компании Bolt грозит крупный штраф
Норвежская трудовая инспекция вынесла эстонской компании Bolt штрафное предупреждение за плохие условия труда в офисных помещениях компании, пишет Rus.Postimees.
Норвежская трудовая инспекция вынесла эстонской компании Bolt штрафное предупреждение за плохие условия труда в офисных помещениях компании, пишет Rus.Postimees.
Трудовая инспекция посетила офис Bolt в Бергене и обнаружила там плачевные условия: столовые, туалеты и раздевалки офиса не соответствовали требованиям, установленным в Норвегии, пишет Bergens Tidende.
Инспекция труда дала Bolt время до конца июня, чтобы привести свою офисную среду в соответствие с требованиями.
Хосе Рей, глава норвежского отделения Bolt, пообещал, что компания выполнит предписание к установленному сроку.
"Мы очень серьезно относимся к предписанию трудовой инспекции. Мы приняли временные меры для улучшения ситуации и в настоящее время работаем над постоянными решениями", — сказал Рей.
Он отметил, что Bolt только недавно начал свою деятельность в Норвегии и поэтому еще не смог создать условия для работы. "Это начинающая компания, и нам нужно было время для развития", — сказал он. Bolt в Норвегии занимается прокатом электросамокатов.
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