Вс, 19.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

В Норвегии компании Bolt грозит крупный штраф

Электросамокаты Bolt ФОТО: Remo Tõnismäe

Норвежская трудовая инспекция вынесла эстонской компании Bolt штрафное предупреждение за плохие условия труда в офисных помещениях компании, пишет Rus.Postimees.

Трудовая инспекция посетила офис Bolt в Бергене и обнаружила там плачевные условия: столовые, туалеты и раздевалки офиса не соответствовали требованиям, установленным в Норвегии, пишет Bergens Tidende.

Инспекция труда дала Bolt время до конца июня, чтобы привести свою офисную среду в соответствие с требованиями.

Если это не будет сделано в установленный срок, инспекция обещает штрафовать предприятие на 3000 крон (около 285 евро) в день до тех пор, пока недостатки не будут устранены.

Хосе Рей, глава норвежского отделения Bolt, пообещал, что компания выполнит предписание к установленному сроку.

"Мы очень серьезно относимся к предписанию трудовой инспекции. Мы приняли временные меры для улучшения ситуации и в настоящее время работаем над постоянными решениями", — сказал Рей.

Он отметил, что Bolt только недавно начал свою деятельность в Норвегии и поэтому еще не смог создать условия для работы. "Это начинающая компания, и нам нужно было время для развития", — сказал он. Bolt в Норвегии занимается прокатом электросамокатов.

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