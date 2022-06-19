В озере на границе Латвии и Литвы утонул человек

Вызов на приграничное озеро в волость Вайньодес спасатели получили в 15:51. На озере перевернулась лодка с двумя людьми. Одного человека до прибытия Пожарно-спасательной службы спасли очевидцы, а второй пропал.

Незадолго до полуночи спасатели поисковые работы прекратили, а сегодня их продолжила литовская спасательная служба.

В свою очередь в 23:32 спасатели получили вызов в Крустпилскую волость Екабпилсского края, где лодка с двумя людьми перевернулась на реке. Люди выбрались на берег своими силами, а спасатели доставили на берег лодку.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 63 вызова - 14 на тушение пожаров и 36 на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.