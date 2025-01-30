Запасы топлива в европейских газохранилищах, в том числе в Германии, сокращаются нынешней зимой особенно быстро. В какой мере это связано с прекращением украинского транзита российского газа?
ПХГ в Европе сейчас наполовину пустые или наполовину полные?
Разгоревшаяся в последние недели (или искусственно разогреваемая из-за прекращения 1 января 2025 года украинского транзита российского газа) дискуссия об уровне заполнения газохранилищ в Евросоюзе очень напоминает спор о том, является ли стакан воды наполовину полным или наполовину пустым.
И действительно: подземные хранилища газа (ПХГ) стран Евросоюза оказались к концу января заполненными примерно на 55%, свидетельствуют данные на сайте объединения европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Или следует лучше писать: опустели на 45%? И как в этом случае оценивать те запасы топлива, которые остались в Евросоюзе накануне последнего месяца зимы: их много или мало?
Уровень заполнения ПХГ ФРГ в два раза выше минимума
Некоторым ориентиром может служить закон, принятый в Германии в 2022 году в условиях острейшего энергетического кризиса в Европе. Он обязывает операторов немецких газохранилищ, а они с большим отрывом крупнейшие в ЕС, ежегодно обеспечивать к 1 февраля заполнение ПХГ не менее чем на 30%. Считается, что это тот уровень, при котором еще можно без перебоев завершить в апреле официальный отопительный сезон и к тому же успеть за лето вновь полностью закачать газ в хранилища к следующей зиме.
Так вот, ПХГ Германии были заполнены к концу января (все данные от GIE на утро 28.01.) примерно на 58%, что почти в два раза выше предписанного минимума. Тревожным подобный уровень никак не назовешь. Это подтвердило и Объединение операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES. Просчитав различные сценарии, оно еще 15 января заявило, что до конца нынешней зимы ни один из них не указывает на угрозу физической нехватки газа.
Согласно этим сценариям, при средней или теплой погоде в оставшиеся недели зимы уровень заполнения немецких ПХГ снизится к концу апреля приблизительно до 48%, при экстремальных холодах (которые, отметим, в феврале-марте в Германии не исключены, но вряд ли окажутся продолжительными, особенно в условиях глобального потепления) запасы газа упадут к середине марта до 24%.
Но даже в этом случае, особо подчеркнуло INES, стопроцентное заполнение немецких газохранилищ к следующей зиме "технически по-прежнему будет возможно, несмотря на полное прекращение украинского транзита".
Ситуация на востоке ЕС лучше, чем на западе
Правда, Германия от поставок российского газа через Украину напрямую давно уже не зависит, но в случае возникновения дефицита в других странах Евросоюза им могут понадобиться запасы из немецких ПХГ. Однако в том-то и дело, что в тех странах ЕС, которые до конца прошлого года еще пользовались украинским транзитом, ситуация с заполнением газохранилищ не хуже, а частично даже лучше, чем в ФРГ.
В Австрии ПХГ были заполнены к концу января на 64%, в Словакии - на 61%, в Чехии - на 53%. А в Венгрии, которую "Газпром" снабжает по "Турецкому потоку", уровень запасов был почти такой же, как в Германии - 57%.
Так из-за чего тогда вообще пошли разговоры про якобы тревожное состояние дел в европейских ПХГ? Из-за того, что показатели их заполнения c ноября прошлого года стали снижаться быстрее, чем в предыдущие несколько лет. При этом основное внимание было сосредоточено на среднем показателе по всем странам Евросоюза. Но тут существенную роль сыграл "эффект средней температуры по больнице".
Ведь хуже всего дела с заполнением ПХГ обстояли и обстоят нынешней зимой в нескольких государствах ЕС, которые не имели в последние годы ни малейшего отношения к украинскому транзиту. Так, во Франции, Нидерландах и Хорватии уровень заполнения (по разным причинам) упал к концу января примерно до 39%. Это, естественно, "потянуло вниз" средний показатель по всему ЕС, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы, которые получали до сих пор газ через Украину, запасы в газохранилищах, как видим, наоборот, все еще весьма высокие.
Более того, в Польше, которая была некогда крупнейшим восточноевропейским клиентом "Газпрома", но с осени 2022 года снабжается по новому трубопроводу из Норвегии, а также через собственный СПГ-терминал, ПХГ все еще заполнены на 71%. Так что при необходимости Польша может помочь Словакии с топливом, ведь опять-таки с 2022 года газотранспортные системы этих двух стран соединены достаточно мощным трубопроводом-интерконнектором.
Словакия, чье пророссийское руководство громко ратует за возобновление украинского транзита, имеет техническую возможность получать газ и из соседней Австрии, газотранспортная система которой, в свою очередь, соединена с немецкой и итальянской. А в Италии, которая многие годы была после Германии вторым крупнейшим европейским клиентом "Газпрома" и обладает вторыми по размерам газохранилищами в ЕС, эти ПХГ были заполнены к концу января на 65%, что можно считать очередным свидетельством преодоления прежней зависимости Европы от российского газа.
Почему этой зимой ускорился отбор газа из ПХГ
Тем не менее факт остается фактом: запасы в газохранилищах ЕС сокращались нынешней зимой быстрее, чем в предыдущие годы. Это наглядно подтверждает и ежедневно актуализируемый график на сайте Федерального агентства по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA).
На нем отчетливо видно, что с начала ноября отбор газа из немецких ПХГ идет существенно более высокими темпами, чем прошлой зимой (28 января 2024 года они были заполнены на 76%). Однако тот же график показывает, что уровень заполнения ни разу не падал ниже минимального значения 2018-2021 годов. Иными словами, данный показатель, несмотря ни на что, остается в привычном докризисном коридоре.
В качестве основных причин ускоренного отбора газа из ПХГ Германии в СМИ чаще всего называют прекращение украинского транзита, более холодную погоду и несколько периодов безветрия.
Действительно, еще в ноябре температура в какой-то момент опустилась ниже обычных отметок, однако в целом минувшие месяцы особыми морозами не отличались. Это констатирует и объединение операторов газохранилищ INES: "До сих пор нынешняя зима характеризовалась средними температурами". К тому же в ноябре-декабре в Германии по несколько дней царило также ярко выраженное безветрие, из-за чего резко падало производство электроэнергии ветрогенераторами, а потому в усиленном режиме работали и потребляли топливо газовые электростанции.
Однако все это не объясняет продолжающийся более активный, чем в прошлые годы, отбор газа из немецких ПХГ. Так что прекращение украинского транзита, скорее всего, все-таки играет нынешней зимой определенную роль. Точнее говоря: коммерческие решения принимаются с учетом этого специфического фактора.
Так, довольно высокий уровень заполнения ПХГ в Австрии вполне может быть связан с тем, что австрийский нефтегазовый концерн OMV, прицельно готовившийся к прекращению сотрудничества с "Газпромом", в последние месяцы предусмотрительно импортировал про запас дополнительные объемы газа, закупая его, в частности, в немецких газохранилищах.
Во всяком случае, другой график на сайте Bundesnetzagentur свидетельствует о резком увеличении экспорта газа из Германии в Австрию сначала в декабре, а затем, в еще больших объемах, в январе. В начале этого года заметно увеличился к тому же экспорт газа из ФРГ в Чехию, а также в Швейцарию, не входящую в ЕС. Этот газ мог идти через ФРГ транзитом с СПГ-терминалов на севере страны, но мог отбираться и из ПХГ.
При нынешних ценах выгоднее использовать запасы
Одновременно усиленный отбор газа из газохранилищ Германии может быть связан еще и с тем, что немецкие энергетические компании, видя, что запасов в ПХГ вполне хватает для стабильного прохождения зимы, решили активнее использовать эти резервы, закупленные прошлой весной и летом по значительно более низким ценам, чем приобретать сейчас газ на бирже по нынешним сравнительно высоким ценам. Вполне вероятно, что таким расчетом руководствуются энергокомпании и в других странах ЕС, имеющие соответствующие запасы в европейских ПХГ.
Что же касается биржевых цен на газ, то 2 января 2025 первые в новом году торги на основной европейской газовой бирже, нидерландской TTF, начались с котировок вблизи 51 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Это примерно 540 долларов за 1000 кубометров. Столь высоких цен не было на этой торговой площадке с осени 2023 года, причем весной и летом 2024 года котировки находились вблизи отметки 30 евро за МВт·ч.
В течение января цены на TTF колебались в диапазоне от 45 до 50 евро за МВт·ч и 29.01. уперлись как раз в верхнюю границу этого коридора. Так что у энергокомпаний есть очевидный стимул в предстоящие последние недели холодного сезона больше расходовать хранящиеся в ПХГ запасы и меньше прикупать газ на бирже, рассчитывая на то, что весной он подешевеет, как это уже происходило в предыдущие два года.
Тем более, что в самые последние дни было немало сообщений о том, как экспортеры сжиженного газа, привлеченные (пока еще) довольно высокими ценами на TTF, разворачивают свои идущие в Азию СПГ-танкеры и перенаправляют их в Европу.
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