ПХГ в Европе сейчас наполовину пустые или наполовину полные?

В Австрии ПХГ были заполнены к концу января на 64%, в Словакии - на 61%, в Чехии - на 53%. А в Венгрии, которую "Газпром" снабжает по "Турецкому потоку", уровень запасов был почти такой же, как в Германии - 57%.

Так из-за чего тогда вообще пошли разговоры про якобы тревожное состояние дел в европейских ПХГ? Из-за того, что показатели их заполнения c ноября прошлого года стали снижаться быстрее, чем в предыдущие несколько лет. При этом основное внимание было сосредоточено на среднем показателе по всем странам Евросоюза. Но тут существенную роль сыграл "эффект средней температуры по больнице".

Терминал по приему СПГ в нидерландском порту Роттердам Фото: Siebe Swart/luchtfotografie/ANP/imago images

Ведь хуже всего дела с заполнением ПХГ обстояли и обстоят нынешней зимой в нескольких государствах ЕС, которые не имели в последние годы ни малейшего отношения к украинскому транзиту. Так, во Франции, Нидерландах и Хорватии уровень заполнения (по разным причинам) упал к концу января примерно до 39%. Это, естественно, "потянуло вниз" средний показатель по всему ЕС, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы, которые получали до сих пор газ через Украину, запасы в газохранилищах, как видим, наоборот, все еще весьма высокие.