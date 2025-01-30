Видео Учительница кричит на глухого ученика - конфликт в Эбельмуйжской основной школе

Мама, которая поделилась этой ситуацией, рассказывает:

"В школе дети глухие, общаются на языке жестов. На видео учительница кричит на ребенка, но ребенок ничего не понимает. Мы разговаривали с директором, но с ее стороны действия не следуют. Так продолжается. Дети в школе на неделю. Дети запуганы, не могут сосредоточиться на учебе. Не хотим, чтобы такие учителя работали в школе".

Вице-президент Латвийского общества глухих Ивар Калниньш, анализируя видео, говорит, что реакцией школьника могла быть защита:

"Мальчик ответил на вопрос учительницы, возможно, подражая ее словам. На видео видно, что происходит словесный обмен, в котором использовалось слово "идиот", и школьник имитировал это языком жестов. Глухие дети не слышат тон голоса педагога, но видят выражение лица и язык тела, который четко выражает эмоции".

Калниньш также подчеркивает, что школьники могут почувствовать вибрацию громкой речи, которая сигнализирует им о повышенном тоне.

Директор школы Кристиана Пауниня не оспаривает, что такое отношение к ребенку недопустимо. Учительница, которая была причастна к инциденту, преподает социальные знания. Она на встрече с директором не смогла точно вспомнить ситуацию или школьника.

"В любом случае, даже не только изучив мотивы действий, есть уже основания информировать Центр защиты детей ".

После просмотра видео было заметно, что к инциденту причастны две учительницы, но кто была второй учительницей, неясно.

Видео: Сюжет 4. studija