В ходе первой кампании благотворительного проекта "Исполни желание", организованного TVNET GRUPA в сотрудничестве с Hospiss LV и Hopiss Māja, было пожертвовано более 13 тысяч евро, которые пойдут на нужды неизлечимо больных людей, находящихся на попечении хосписа.
Более 13 тысяч евро было пожертвовано в рамках благотворительной акции TVNET GRUPA
На первом этапе проекта за короткое время нам удалось собрать 13607,29 евро. Спасибо всем жертвователям, которые помогают обеспечить достойный предсмертный уход за неизлечимо больными людьми и исполнить их желание.
"Мы рады каждому центу, пожертвованному на эту кампанию, и в то же время важный вклад - это информирование общественности", - говорит член правления Hospiss Māja Жанете Янсоне.
Жанете Янсоне
TVNET GRUPA продолжит свой благотворительный проект, привлекая внимание общественности к проблемам ухода за неизлечимо больными пациентами в конце их жизни. Всех, кто хочет поддержать хосписную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, мы приглашаем продолжать делать пожертвования.
Мы можем изменить ситуацию!
"Благотворительная акция "Исполни желание" - это инициатива TVNET GRUPA, родившаяся в декабре 2024 года, но запланированная как постоянное вовлечение общественности и информирование о важной теме, которая в любое время может затронуть любого из нас", - говорит автор идеи, журналистка TVNET Дита Дерума.
Хосписная помощь предоставляется людям, которые по решению врачебного консилиума получают возможность принять участие в частично поддерживаемой государством программе, чтобы достойно завершить свою жизнь. Пациентам хосписа часто остается жить менее шести месяцев.
Благотворительная кампания TVNET GRUPA была организована для того, чтобы напомнить обществу: каждый из нас может помочь и исполнить мечту человека, находящегося в хосписе. А также рассказать о героях, которые каждый день заботятся о пациентах хосписа - волонтерах, социальных работниках, капелланах, психологах, терапевтах, доулах смерти и многих других.
"Цитируя сотрудников Hospiss.lv, у нас есть культура кладбищ, но у нас нет культуры умирания. Мы можем это изменить. В рамках кампании "Исполни желание" мы рассказывали истории послов кампании - пациентов хосписов, которые дали нам возможность заглянуть в их повседневную жизнь, которая часто проходит в кровати между четырьмя стенами. И все же они мечтают, верят, хотят чего-то".
Дита Дерума
Осуществить задумку нам помогли четыре человека, которые были готовы рассказать свою историю и поделиться заветным желанием.
Спинальный хирург Роланд Гибнер, который во время встречи с TVNET свое желание - увидеть солнце - написал на планшете, потому что это был единственный способ, которым он мог общаться с миром. Доктор страдал от болезни двигательных нейронов, которая медленно отнимала все: возможность говорить, есть, двигаться. Роланд скончался 19.01.2025.
Желание художницы Инесе Пандаре вместо дочери загадала ее мама Илва, и это было - рисовать! Инесе боролась с раком мозга 11 лет, но после последнего приступа она почти полтора года не разговаривала, была прикована к постели и большую часть дня проводила во сне. Инесе тихо ушла 27.12.2024.
84-летняя Инара Реймане, которая всегда вела активный образ жизни, сейчас прикована к постели. Она благодарна медсестрам хосписа, которые заботятся о ней каждый день - делают массаж и осуществляют уход. Инара мечтает увидеть горы, потому что равнина ее угнетает.
80-летний Алексей Зеленскис в молодости много занимался спортом, но сейчас он прикован к постели. Танцевать - вот чего хочет Алексей больше всего, говорит его самый близкий человек, жена Светлана. Они прожили вместе 22 прекрасных года.
TVNET GRUPA и дальше продолжит рассказывать о хосписной помощи, чтобы акуализировать эту тему и помогать все большему числу людей достойно завершить жизнь.
Подробнее о том, какие еще функции выполняют Hospiss LV и Hospiss Māja, читайте на их сайте www.hospissmaja.lv.
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