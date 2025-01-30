Более 13 тысяч евро было пожертвовано в рамках благотворительной акции TVNET GRUPA

Благотворительная кампания TVNET GRUPA была организована для того, чтобы напомнить обществу: каждый из нас может помочь и исполнить мечту человека, находящегося в хосписе. А также рассказать о героях, которые каждый день заботятся о пациентах хосписа - волонтерах, социальных работниках, капелланах, психологах, терапевтах, доулах смерти и многих других.

"Цитируя сотрудников Hospiss.lv, у нас есть культура кладбищ, но у нас нет культуры умирания. Мы можем это изменить. В рамках кампании "Исполни желание" мы рассказывали истории послов кампании - пациентов хосписов, которые дали нам возможность заглянуть в их повседневную жизнь, которая часто проходит в кровати между четырьмя стенами. И все же они мечтают, верят, хотят чего-то". Дита Дерума

Осуществить задумку нам помогли четыре человека, которые были готовы рассказать свою историю и поделиться заветным желанием.

Спинальный хирург Роланд Гибнер, который во время встречи с TVNET свое желание - увидеть солнце - написал на планшете, потому что это был единственный способ, которым он мог общаться с миром. Доктор страдал от болезни двигательных нейронов, которая медленно отнимала все: возможность говорить, есть, двигаться. Роланд скончался 19.01.2025.