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Более 13 тысяч евро было пожертвовано в рамках благотворительной акции TVNET GRUPA

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Более 13 тысяч евро было пожертвовано в рамках первой кампании благотворительной акции "Исполни желание"
Более 13 тысяч евро было пожертвовано в рамках первой кампании благотворительной акции "Исполни желание" Фото: TVNET GRUPA

В ходе первой кампании благотворительного проекта "Исполни желание", организованного TVNET GRUPA в сотрудничестве с Hospiss LV и Hopiss Māja, было пожертвовано более 13 тысяч евро, которые пойдут на нужды неизлечимо больных людей, находящихся на попечении хосписа.

На первом этапе проекта за короткое время нам удалось собрать 13607,29 евро. Спасибо всем жертвователям, которые помогают обеспечить достойный предсмертный уход за неизлечимо больными людьми и исполнить их желание.

"Мы рады каждому центу, пожертвованному на эту кампанию, и в то же время важный вклад - это информирование общественности", - говорит член правления Hospiss Māja Жанете Янсоне.

Жанете Янсоне

TVNET GRUPA продолжит свой благотворительный проект, привлекая внимание общественности к проблемам ухода за неизлечимо больными пациентами в конце их жизни. Всех, кто хочет поддержать хосписную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, мы приглашаем продолжать делать пожертвования.

Мы можем изменить ситуацию!

"Благотворительная акция "Исполни желание" - это инициатива TVNET GRUPA, родившаяся в декабре 2024 года, но запланированная как постоянное вовлечение общественности и информирование о важной теме, которая в любое время может затронуть любого из нас", - говорит автор идеи, журналистка TVNET Дита Дерума.

Хосписная помощь предоставляется людям, которые по решению врачебного консилиума получают возможность принять участие в частично поддерживаемой государством программе, чтобы достойно завершить свою жизнь. Пациентам хосписа часто остается жить менее шести месяцев.

Благотворительная кампания TVNET GRUPA была организована для того, чтобы напомнить обществу: каждый из нас может помочь и исполнить мечту человека, находящегося в хосписе. А также рассказать о героях, которые каждый день заботятся о пациентах хосписа - волонтерах, социальных работниках, капелланах, психологах, терапевтах, доулах смерти и многих других.

"Цитируя сотрудников Hospiss.lv, у нас есть культура кладбищ, но у нас нет культуры умирания. Мы можем это изменить. В рамках кампании "Исполни желание" мы рассказывали истории послов кампании - пациентов хосписов, которые дали нам возможность заглянуть в их повседневную жизнь, которая часто проходит в кровати между четырьмя стенами. И все же они мечтают, верят, хотят чего-то".

Дита Дерума

Осуществить задумку нам помогли четыре человека, которые были готовы рассказать свою историю и поделиться заветным желанием.

Спинальный хирург Роланд Гибнер, который во время встречи с TVNET свое желание - увидеть солнце - написал на планшете, потому что это был единственный способ, которым он мог общаться с миром. Доктор страдал от болезни двигательных нейронов, которая медленно отнимала все: возможность говорить, есть, двигаться. Роланд скончался 19.01.2025.

Желание художницы Инесе Пандаре вместо дочери загадала ее мама Илва, и это было - рисовать! Инесе боролась с раком мозга 11 лет, но после последнего приступа она почти полтора года не разговаривала, была прикована к постели и большую часть дня проводила во сне. Инесе тихо ушла 27.12.2024.

84-летняя Инара Реймане, которая всегда вела активный образ жизни, сейчас прикована к постели. Она благодарна медсестрам хосписа, которые заботятся о ней каждый день - делают массаж и осуществляют уход. Инара мечтает увидеть горы, потому что равнина ее угнетает.

80-летний Алексей Зеленскис в молодости много занимался спортом, но сейчас он прикован к постели. Танцевать - вот чего хочет Алексей больше всего, говорит его самый близкий человек, жена Светлана. Они прожили вместе 22 прекрасных года.

TVNET GRUPA и дальше продолжит рассказывать о хосписной помощи, чтобы акуализировать эту тему и помогать все большему числу людей достойно завершить жизнь.

Подробнее о том, какие еще функции выполняют Hospiss LV и Hospiss Māja, читайте на их сайте www.hospissmaja.lv.

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