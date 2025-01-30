Роман Абрамович, возможно, должен Великобритании миллиард фунтов стерлингов неуплаченных налогов — расследование Би-би-си

При помощи утекших документов Би-би-си определила, что "Человек Б" — это Евгений Швидлер.

Судя по всему, Швидлер принимал решения, описанные SEC, управлял инвестициями Абрамовича и контролировал их, будучи в Великобритании, а не на Британских Виргинских островах.

По слухам, Швиндлеру принадлежит яхта Le Grand Bleu, которой раньше владел Абрамович Фото: Getty Images

Как сказала Би-би-си специалист по налогам Рита де ле Фериа, свидетельства того, что резидент Великобритании (каким был Швиндлер) принимал "стратегически важные решения" об инвестициях хедж-фондов, — это "ясный индикатор", что гигантская прибыль должна была облагаться налогом в Великобритании.

"Я думаю, это довольно веское доказательство. Это, опять же, будет сильным аргументом в пользу того, что реальное управление компанией происходило не с Британских Виргинских островов", — сказала она.

Адвокаты Швидлера заявили, что "не может идти никакой речи о том, что господин Швидлер, осознанно или по небрежности, был вовлечен в нелегальные схемы по уклонению от уплаты налогов".

Адвокаты Абрамовича заявили, что Абрамович не только получал профессиональные советы по вопросам налогов, но и "ожидал, что за подобными советами обращаются" ответственные за управление связанными с ним компаниями.

Из утекших документов также видно, как значительные суммы из необлагаемой налогом прибыли от инвестиций хедж-фондов Абрамовича прошли через сеть компаний миллиардера, прежде чем попасть в ФК "Челси".