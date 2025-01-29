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Разыскиваются пропавшие Олег и Светлана Ильзенец

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Пропавшие Олег и Светлана Ильзенец
Пропавшие Олег и Светлана Ильзенец Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавших без вести Светлану Ильзенец, 1966 года рождения, и Олега Ильзенец, 1963 года рождения, которые числятся пропавшими без вести с 23 января этого года.

Последний раз их видели в Риге, на улице Ницгалес. Возможно, они уехали в Эстонию.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавших и всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении этих людей, отозваться, позвонив по телефону 112.

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