Президент предложит снизить порог для инициирования референдумов

По словам президента, он планирует подать инициативу в ближайшие месяцы, предварительно обсудив ее во время встреч с руководителями парламентских фракций.

Как указал Ринкевич, сниженный порог для инициирования референдумов не будет применяться при рассмотрении вопросов об изменениях основополагающих принципов Конституции.

В настоящее время за инициирование референдума должно подписаться не менее 10% избирателей, или около 150 тысяч граждан Латвии старше 18 лет.

С тех пор как в 2012 году был изменен порядок сбора подписей за инициирование поправок к Конституции и роспуска Сейма, в Латвии не было проведено ни одного референдума, хотя в Центральную избирательную комиссию было подано несколько десятков законодательных инициатив. С тех пор ни одна инициатива не набрала необходимого количества подписей для подачи в Сейм.

Последний референдум был проведен в 2012 году по поправкам к Конституции, предлагающим придать русскому языку статус второго государственного. На референдуме эта инициатива была отклонена.

Ранее для инициирования референдумов на начальном этапе было достаточно 10 тысяч подписей, и некоторые политики считали этот порог слишком низким. После внесения поправок политики, в основном оппозиционные, неоднократно заявляли, что 10-процентный порог для референдумов непропорционально высок и не позволяет проводить референдумы вообще.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!