Главное за 29 января Банкоматы без русского языка, когда возобновится стройка Rail Baltica и что будет с программами помощи из США

За рубежом:

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 января, в разговоре с журналистом кремлевского пропагандистского медиа подтвердил, что готов "предоставить людей" для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В России, в Нижегородской области, в результате удара дрона произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают в среду, 29 января, российские Telegram-каналы.

Китай и Индия приостановили закупки российской нефти с поставками в марте, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на трейдеров.

Украинские солдаты всегда хвалят боевой танк Leopard. Теперь Вооруженные силы Украины опубликовали видео незабываемой операции - одной единице техники удается уничтожить несколько бронемашин, принадлежащих российским войскам.

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь.

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Совсем скоро - 30 января - вступают в силу поправки к "Закону о кредитных учреждениях", запрещающие использовать русский язык в банкоматах. TVNET+ поинтересовался у банков, сколько стоит перепрограммирование и не возрастет ли число "проглатываний" карт?

Не знаю, заметили вы или нет, но Банк Латвии уже больше месяца фактически существует без официально избранного президента. Почему-то именно этот вопрос стал для коалиции неразрешимым. Давайте восстановим хронологию происходящего и попробуем придумать: выстоит ли коалиция, какая партия в Сейме самая ветреная и почему недовольна Европа?

PALÚ (наст. имя - Ольга Палушина) из Даугавпилса не первый раз принимает участие в музыкальных конкурсах, но предстоящий для неё будет особенным - с третьей попытки она смогла попасть в полуфинал национального отбора на "Евровидение". Мы встретились с Олей и поговорили о её подготовке к Supernova, критике и реакции на неё, грустных песнях и совмещении работы в зубной клинике и музыкальной карьеры.

Что будет с ценами после десинхронизации с Россией, а что будет с со странами Балтии, если еще один якорь порвет хотя бы еще один энергокабель на дне Балтийского моря. Об этом Rus.Postimees спросил главного специалиста Elering по синхронизации сетей.

Еще совсем недавно Кыргызстан считался островком демократии в Центральной Азии - регионе, управляемом после распада СССР в основном диктаторами. Однако сейчас все резко изменилось, и критика правительства может закончиться тюрьмой или изгнанием. Прямо по российской "шпаргалке" драматический поворот в сторону авторитаризма занял всего три-четыре года.

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