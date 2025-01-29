Среда, 29 января, была полна самыми разнообразными событиями. VSAA отчитались о выплатах ошибочно рассчитанных пенсий, мэр Риги раскритиковал предложение о платном въезде в центр города, а украинский танк в одиночку уничтожил целую колонну российской военной техники. Об этих и других новостях среды читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 29 января ⟩ Банкоматы без русского языка, когда возобновится стройка Rail Baltica и что будет с программами помощи из США
Новости Латвии:
С наступлением нового года были допущены ошибки в расчетах пенсий для 1100 пенсионеров, но все они уже получили ту часть пенсии, которая не была им выплачена по ошибке. Об этом сегодня, 29 января, на заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам сообщила исполняющая обязанности директора Государственного агентства социального страхования (VSAA) Илзе Андерсоне.
В Латвии полномасштабные работы на основной трассе железнодорожного проекта Rail Baltica могут начаться в марте или апреле этого года, сообщили агентству LETA представители SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственного за реализацию проекта в стране.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в интервью телеканалу TV3, что США разработали новый регламент, который будет предусматривать довольно широкие исключения, чтобы ряд существующих программ помощи США могли продолжаться.
Введение платы за въезд в центр Риги - это простой популизм, заявил сегодня, 29 января, на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), комментируя заявление политика Айнара Шлесерса (LPV).
Крупнейшая медиагруппа Латвии TVNET GRUPA занимала лидирующую позицию в рейтинге ведущих медиагрупп страны почти весь 2024 год, за исключением июля. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования gemiusAudience TOP 20 за 2024 год, подготовленного международной исследовательской и технологической компанией Gemius, предоставляющей услуги по измерению цифровой аудитории.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 января, в разговоре с журналистом кремлевского пропагандистского медиа подтвердил, что готов "предоставить людей" для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В России, в Нижегородской области, в результате удара дрона произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают в среду, 29 января, российские Telegram-каналы.
Китай и Индия приостановили закупки российской нефти с поставками в марте, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на трейдеров.
Украинские солдаты всегда хвалят боевой танк Leopard. Теперь Вооруженные силы Украины опубликовали видео незабываемой операции - одной единице техники удается уничтожить несколько бронемашин, принадлежащих российским войскам.
Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь.
Интересное чтиво:
Совсем скоро - 30 января - вступают в силу поправки к "Закону о кредитных учреждениях", запрещающие использовать русский язык в банкоматах. TVNET+ поинтересовался у банков, сколько стоит перепрограммирование и не возрастет ли число "проглатываний" карт?
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