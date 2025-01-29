Видео Родители и дети обеспокоены кражами в рижской школе

Возмущенный отец заявил, что в школе уже почти год как изменились условия хранения верхней одежды и обуви детей. Раньше вещи можно было оставлять в личных шкафчиках, но теперь их убрали, и ученикам приходится использовать общий гардероб. Мужчина добавил, что детей призывают приносить в школу сменную обувь, но хранить ее негде.

"У детей крадут и обувь, и куртки. Чем лучше куртка, тем быстрее она уходит. Я прошу вашей помощи. В школу пытались писать, просить, но не получили никакого ответа", - сказал отец, пожелавший остаться неизвестным.

Его слова подтверждает ученик девятого класса, которого журналисты Bez tabu встретили у школы: "У друга украли куртку, это была фирменная куртка, довольно дорогая. Позже в тот же день куртка снова появилась в шкафу. Мы так и не узнали, кто ее взял". Еще одна ученица, шестиклассница, говорит, что боится оставлять обувь в гардеробе и носит ее с собой.

Директор Рижской Зиепниеккалнской средней школы Астрида Рачковска сообщила, что подвал, где находились шкафчики, закрывался на ремонт. По ее словам, это помещение было неудобным в том плане, что не просматривалось: "Здесь был лабиринт шкафчиков. Человек, который здесь дежурил, не мог видеть, чем там занимаются дети". Кроме того, шкафчики были старыми.

Она заверила, что новые шкафчики будут установлены в ближайшие дни. При этом ученикам все равно придется оставлять одежду в гардеробе. Рачковска отметила, что в сырую погоду одежда в шкафчиках не сохла и оставалась сырой.

Директор при этом подчеркнула, что за вещами в гардеробе следит дежурный. Она добавила, что для каждого класса там есть отдельный ряд вешалок и за каждым учеником закреплен свой номер вешалки.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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