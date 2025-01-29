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Видео Родители и дети обеспокоены кражами в рижской школе

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Школьная раздевалка
Школьная раздевалка Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

В редакцию программы Bez tabu телеканала TV3 обратился мужчина, который пожаловался на неоднократные случаи воровства из раздевалки Зиепниеккалнской средней школы, где учатся его дети. Несколько учеников подтвердили его слова.

Возмущенный отец заявил, что в школе уже почти год как изменились условия хранения верхней одежды и обуви детей. Раньше вещи можно было оставлять в личных шкафчиках, но теперь их убрали, и ученикам приходится использовать общий гардероб. Мужчина добавил, что детей призывают приносить в школу сменную обувь, но хранить ее негде. 

"У детей крадут и обувь, и куртки. Чем лучше куртка, тем быстрее она уходит. Я прошу вашей помощи. В школу пытались писать, просить, но не получили никакого ответа", - сказал отец, пожелавший остаться неизвестным.

Его слова подтверждает ученик девятого класса, которого журналисты Bez tabu встретили у школы: "У друга украли куртку, это была фирменная куртка, довольно дорогая. Позже в тот же день куртка снова появилась в шкафу. Мы так и не узнали, кто ее взял". Еще одна ученица, шестиклассница, говорит, что боится оставлять обувь в гардеробе и носит ее с собой.

Директор Рижской Зиепниеккалнской средней школы Астрида Рачковска сообщила, что подвал, где находились шкафчики, закрывался на ремонт. По ее словам, это помещение было неудобным в том плане, что не просматривалось: "Здесь был лабиринт шкафчиков. Человек, который здесь дежурил, не мог видеть, чем там занимаются дети". Кроме того, шкафчики были старыми.

Она заверила, что новые шкафчики будут установлены в ближайшие дни. При этом ученикам все равно придется оставлять одежду в гардеробе. Рачковска отметила, что в сырую погоду одежда в шкафчиках не сохла и оставалась сырой.

Директор при этом подчеркнула, что за вещами в гардеробе следит дежурный. Она добавила, что для каждого класса там есть отдельный ряд вешалок и за каждым учеником закреплен свой номер вешалки.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu

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