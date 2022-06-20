Коалиция Макрона теряет абсолютное большинство в Национальном собрании

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция "Вместе!", сформировавшаяся вокруг президента страны Эмманюэля Макрона, получает 210-250 мандатов, теряя абсолютное большинство в Национальном собрании. Об этом говорят прогнозы института общественного мнения Ifop, обнародованные вечером в воскресенье, 19 июня.

При этом коалиция Макрона все же получает первое место на выборах. Между тем ее главный конкурент - левый блок "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемый Жан-Люком Мелашоном, - по предварительным данным, занимает второе место и получит от 150 до 180 мест в нижней палате французского парламента.

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" набирает по итогам второго тура выборов от 80 до 100 депутатских мандатов. Это позволит правым популистам сформировать собственную фракцию в Национальном собрании.

Партия правого центра "Республиканцы", судя по прогнозам, получит от 60 до 70 мандатов.

С точки зрения Макрона, такой результат выборов вряд ли можно считать успешным. Традиционно во Франции итоги голосования на парламентских выборах, проходящих вскоре после президентских, рассматриваются как своего рода подтверждение поддержки главы государства со стороны избирателей.