Пн, 20.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

ФСБ сообщает об аресте эстонского шпиона

ФСБ. Фото является иллюстративным. ФОТО: Russian Federal Security Service/Russian Federal Security Service

В пятницу пресс-служба ФСБ по Мурманской области сообщила о задержании гражданина Эстонии по обвинению в шпионаже, пишет Rus.Postimees.

Как заявляет пресс-служба ФСБ, задержан гражданин Эстонии 1989 года рождения, "который выражал намерение выполнить задания, порученные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, конфиденциально с ними сотрудничающих, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации".

"Гражданину Эстонии сделали официальное предупреждение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления", — пишет Regnum со ссылкой на ведомство. 

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