Зеленский: Идут тяжелые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты

"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты. Но видите - прогресса пока что нет. Так как пока что не был найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не нападет на них снова", - заявил Зеленский, выступая перед бюро Ассамблеи африканского союза.

Украина организует экспорт по железной дороге через соседние страны, чтобы к потребителям попал урожай прошлого и этого года, пояснил президент.

"Но по новым маршрутам удается вывести гораздо меньший объем и за гораздо большее время. И в результате этого - поставки дороже", - указал Зеленский.

"Продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается колониальная война, война, которую Россия развернула против нашей страны, и пока будут заблокированы наши порты", - предупредил президент Украины.