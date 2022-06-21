Вт, 21.06.2022
Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский: Идут тяжелые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты

Порт в Бердянске ФОТО: SERGEI ILNITSKY/EPA

Идет сложный процесс переговоров, чтобы прекратить реализуемую Россией блокаду украинских портов, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, предупредив, что глобальный кризис зерна будет продолжаться столько, сколько идет "колониальная война" России.

"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты. Но видите - прогресса пока что нет. Так как пока что не был найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не нападет на них снова", - заявил Зеленский, выступая перед бюро Ассамблеи африканского союза.

Украина организует экспорт по железной дороге через соседние страны, чтобы к потребителям попал урожай прошлого и этого года, пояснил президент.

"Но по новым маршрутам удается вывести гораздо меньший объем и за гораздо большее время. И в результате этого - поставки дороже", - указал Зеленский.

"Продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается колониальная война, война, которую Россия развернула против нашей страны, и пока будут заблокированы наши порты", - предупредил президент Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back