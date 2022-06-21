YouTube заблокировал каналы программ "Модный приговор" и "Давай поженимся"
YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный квадрат", которая принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу, пишет Spletnik.ru.
YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный квадрат", которая принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу, пишет Spletnik.ru.
Известно, что среди заблокированных каналов программы "Давай поженимся", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером".
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", - пишется при переходе по ссылке.
Любопытно, что канал российской версии шоу "Голос" по-прежнему доступен, хотя он также принадлежит "Красному квадрату". Компания Ротенберга продюсирует такие проекты, как "Минута славы" и "Контрольная закупка", а также многие российские сериалы.
Напомним, что российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.
Администрация YouTube начала блокировку аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге в середине марта. Под блокировку попали каналы RT, Sputnik, МИА "Россия сегодня".
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