YouTube заблокировал каналы программ "Модный приговор" и "Давай поженимся"

Известно, что среди заблокированных каналов программы "Давай поженимся", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером".

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", - пишется при переходе по ссылке.

Любопытно, что канал российской версии шоу "Голос" по-прежнему доступен, хотя он также принадлежит "Красному квадрату". Компания Ротенберга продюсирует такие проекты, как "Минута славы" и "Контрольная закупка", а также многие российские сериалы.

Напомним, что российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Администрация YouTube начала блокировку аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге в середине марта. Под блокировку попали каналы RT, Sputnik, МИА "Россия сегодня".