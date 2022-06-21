В даугавпилсской школе часть тренеров отстранена от работы: их отправили учить латышский язык

Он пояснил, что Государственная служба качества образования еще в 2021 году провела проверки в нескольких школах, где обнаружила недостаточное знание языка среди тренеров Даугавпилсской школы индивидуальных видов спорта. Служба потребовала, чтобы руководство школы исправило ситуацию.

Школа отправила работников на обучение. После этого последовала еще одна проверка, которая обнаружила тренеров, по-прежнему недостаточно владеющих государственным языком. От руководства школ потребовали более строгих действий.

"Тренеров, у которых нет достаточных навыков владения государственным языком, отправили учиться. От работы они отстранены до момента, пока их знания не будут отвечать установленному уровню", - пояснил Элксниньш.

Сейчас делается все, чтобы помочь тренерам пройти проверку. "Часть согласилась отправиться по программе по обмену в другие регионы Латвии, чтобы сменить рабочую среду. Наша задача - помочь педагогам", - считает Элксниньш.

Напомним, передача Panorāma Латвийского телевидения ранее сообщила, что Центр государственного языка (VVC) в Даугавпилсской школе индивидуальных видов спорта выявил недостаточное знание латышского языка у 23 из 57 работающих в школе тренеров, которые за это были наказаны в административном порядке.

"Тех, кто к 1 сентября не сможет доказать знание государственного языка, работодателю, школе, придется уволить с работы", - указала LTV исполняющая обязанности директора школы Кристине Алжане.

В то же время Алжане допускает, что часть из них все-таки готовы идти на повторный экзамен и доказать свои знания.

После получения результатов проверки Центра государственного языка прошлая директор школы подала в отставку.

Новая исполняющая обязанности директора обещает, что педагоги в школе будут.

VVC отмечает, что это было самым масштабным за последнее время выявленным числом нарушений в одном учреждении, так как преимущественно нарушения констатируются всего в отношении примерно 10% работников.