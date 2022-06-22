Троллейбусы Solaris исчезнут с улиц Риги? Объясняет Rīgas satiksme

В ответ на публикацию несколько других пользователей выразили недоумение - что предприятие внедрит вместо Solaris? Почему это последние дни для этих троллейбусов?
"По слухам, сегодня или завтра последний день для оригинальных троллейбусов Solaris в Риге. Помню, как в детстве был в восторге от первых современных троллейбусов столицы! Мы с мамой пошли на остановку на улице Лиенес, надеясь опробовать их".
Розите не дала TVNET конкретного ответа - останутся ли упомянутые в твитах троллейбусы в использовании или от них откажутся.
"В парках и депо общественного транспорта Rīgas satiksme есть транспортные средства разных возрастов и производителей. Есть те, которые перевозят пассажиров только пару месяцев, и те, что делают это уже 10 и более лет, - рассказала Розите. - Устаревшие транспортные средства больше не используются для пассажирских перевозок и заменяются новыми для повышения качества обслуживания".
Она сообщила, что, к примеру, за последние два года в компании появились 110 троллейбусов (из них 10 - работающие на водороде) и 20 низкопольных трамваев. В свою очередь в этом году компания в составе 6-го и 7-го автобусных парков получит 88 автобусов нового поколения.
"Устаревшие транспортные средства, которые не участвуют в пассажирских перевозках, предприятию не экономно удерживать ни в одном из отделов.
Их списывают, разбирают на запчасти или продают с аукциона", - рассказала представитель Rīgas satiksme.
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