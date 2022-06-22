Троллейбусы Solaris исчезнут с улиц Риги? Объясняет Rīgas satiksme

В ответ на публикацию несколько других пользователей выразили недоумение - что предприятие внедрит вместо Solaris? Почему это последние дни для этих троллейбусов?

"По слухам, сегодня или завтра последний день для оригинальных троллейбусов Solaris в Риге. Помню, как в детстве был в восторге от первых современных троллейбусов столицы! Мы с мамой пошли на остановку на улице Лиенес, надеясь опробовать их".

Cik klīst baumas, tad šodien vai rīt ir pēdējā diena oriģinālajiem Solaris trolejbusiem Rīgā...



Atceros, kādā sajūsmā es bērnībā biju par Rīgas pirmajiem mūsdienīgajiem trolejbusiem! Ar mammu gājām uz Lienes ielas pieturu, cerībās tos izmēģināt pic.twitter.com/FPu7hcrG0N — viesturs 🇺🇦 (@briedisunrepshe) June 20, 2022

Розите не дала TVNET конкретного ответа - останутся ли упомянутые в твитах троллейбусы в использовании или от них откажутся.

"В парках и депо общественного транспорта Rīgas satiksme есть транспортные средства разных возрастов и производителей. Есть те, которые перевозят пассажиров только пару месяцев, и те, что делают это уже 10 и более лет, - рассказала Розите. - Устаревшие транспортные средства больше не используются для пассажирских перевозок и заменяются новыми для повышения качества обслуживания".

Она сообщила, что, к примеру, за последние два года в компании появились 110 троллейбусов (из них 10 - работающие на водороде) и 20 низкопольных трамваев. В свою очередь в этом году компания в составе 6-го и 7-го автобусных парков получит 88 автобусов нового поколения.

"Устаревшие транспортные средства, которые не участвуют в пассажирских перевозках, предприятию не экономно удерживать ни в одном из отделов.

Их списывают, разбирают на запчасти или продают с аукциона", - рассказала представитель Rīgas satiksme.