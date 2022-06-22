Ср, 22.06.2022
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Троллейбусы Solaris исчезнут с улиц Риги? Объясняет Rīgas satiksme

Pirmais RÄ«gai piegÄdÄtais trolejbuss ar dÄ«zeÄ¼Ä£eneratoru, pasÄkumÄ kurÄ SIA "RÄ«gas satiksme" informÄ par trolejbusu parka atjaunoÅ¡anas gaitu. ФОТО: Lita Krone/LETA

"По слухам, 20 или 21 июня - последний день для оригинальных троллейбусов Solaris в Риге", - написал пользователь Twitter Виестур Круминьлиепа. Слухи это или правда, TVNET рассказала представитель компании Rīgas satiksme Инесе Розите.

В ответ на публикацию несколько других пользователей выразили недоумение - что предприятие внедрит вместо Solaris? Почему это последние дни для этих троллейбусов?

"По слухам, сегодня или завтра последний день для оригинальных троллейбусов Solaris в Риге. Помню, как в детстве был в восторге от первых современных троллейбусов столицы! Мы с мамой пошли на остановку на улице Лиенес, надеясь опробовать их".

Розите не дала TVNET конкретного ответа - останутся ли упомянутые в твитах троллейбусы в использовании или от них откажутся.

"В парках и депо общественного транспорта Rīgas satiksme есть транспортные средства разных возрастов и производителей. Есть те, которые перевозят пассажиров только пару месяцев, и те, что делают это уже 10 и более лет, - рассказала Розите. - Устаревшие транспортные средства больше не используются для пассажирских перевозок и заменяются новыми для повышения качества обслуживания".

Она сообщила, что, к примеру, за последние два года в компании появились 110 троллейбусов (из них 10 - работающие на водороде) и 20 низкопольных трамваев. В свою очередь в этом году компания в составе 6-го и 7-го автобусных парков получит 88 автобусов нового поколения.

"Устаревшие транспортные средства, которые не участвуют в пассажирских перевозках, предприятию не экономно удерживать ни в одном из отделов.

Их списывают, разбирают на запчасти или продают с аукциона", - рассказала представитель Rīgas satiksme.

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