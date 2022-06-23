В Елгаве нарушено электроснабжение около 3400 объектов

Ранее сообщалось, что около 7 часов утра было зарегистрировано техническое нарушение в электросети среднего напряжения, в результате чего возникли перебои в подаче электроэнергии потребителям в Елгаве, в районе улиц Лачплеша, Пляву, Пернавас, улица Ригас, а также на шоссе Лока и на бульваре Бривибас.