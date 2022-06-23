Чт, 23.06.2022
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Анна Добрыднева, украинская певица

В Елгаве нарушено электроснабжение около 3400 объектов
Электроснабжение восстановлено

Электроснабжение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Утром 23 июня в Елгаве было нарушено электроснабжение около 3400 клиентов АО Sadales tīkls.

Sadales tīkls восстановила электроснабжение всех потребителей в Елгаве, сообщила компания.

Установлено, что отключение электроэнергии произошло из-за технологических помех в кабельной линии среднего напряжения 20 кВ.

Ранее сообщалось, что около 7 часов утра было зарегистрировано техническое нарушение в электросети среднего напряжения, в результате чего возникли перебои в подаче электроэнергии потребителям в Елгаве, в районе улиц Лачплеша, Пляву, Пернавас, улица Ригас, а также на шоссе Лока и на бульваре Бривибас.

Команда Sadales tīkls работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Выясняется причина отключения электроэнергии.

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