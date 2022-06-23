Кто и какие системы вооружений поставляет Украине

Реактивная система залпового огня HIMARS ФОТО: USA navy/Zoomapress/picture alliance

Оба типа РСЗО представляют собой мобильные платформы, способные запускать различные типы ракет. Основное отличие между ними заключается в том, что у HIMARS ракетная установка находится на бронированном грузовике, а не на гусеничной машине. Это ограничивает проходимость, но зато автомобили на колесах потребляют гораздо меньше топлива. Самое главное, что их вес на треть меньше, и это позволяет транспортировать их самолетами.

Обе системы способны запускать тактические ракеты с радиусом действия в несколько сотен километров. Однако правительство США отказалось поставлять Киеву такие модификации этих РСЗО. Украинские вооруженные силы получат ракеты с максимальной дальностью действия 80 км. Цель - отразить нападение России на украинскую территорию. Также украинским военным должна помочь радиолокационная система противоартиллерийской обороны из США. При этом в Вашингтоне заявили, что Украина обязалась не использовать американские РСЗО для ударов по российской территории.

США были самым крупным поставщиком оружия в Украину с начала российского нападения. В частности, переносные ракетные комплексы Javelin (противотанковый) и Stinger (против воздушных целей) сыграли важную роль на ранних этапах вторжения. Для ведения боевых действий в Донбассе США и другие страны НАТО также отправили Киеву боевые вертолеты и полевые гаубицы калибра 155 миллиметров. Запланирована поставка дополнительных единиц этих систем вооружения.

Дания

Боевые действия идут не только в Донбассе. Черноморский флот России также осаждает юго-западное побережье Украины. До сих пор Украина защищала Одессу и другие прибрежные города, в основном, с помощью морских мин. Однако до сих пор сохраняется серьезная опасность вторжения с моря, поскольку Украина не имеет крупных военно-морских сил.

Противокорабельные ракеты Harpoon ФОТО: Bruce Hadley/abaca/picture alliance

Всепогодные противокорабельные ракеты Harpoon, обещанные Данией, заметно повысят шансы на защиту черноморского побережья Украины. Возможно, они даже помогут прорвать морскую блокаду, которая в значительной степени отрезает Украину от мировых рынков.

Великобритания

Британское правительство, согласно собственной информации, поставило Украине целый ряд систем вооружения. К ним относятся, в частности, различные виды переносного оружия, такие как ракетные комплексы Javelin и Stinger, которые украинские военные могут после короткого инструктажа использовать против наземных и воздушных целей. Но Киев получил и более тяжелые ударные системы, ракеты с которых можно запускать как с транспортных средств, так или с земли.

Украинские военные используют противотанковые системы Javelin ФОТО: Ukranian Defense Ministry Press Service/ AP/ picture alliance

По словам депутата британского парламента Джеймса Хиппи, в Украину также должны быть поставлены "сотни" ракет Brimstone-1, которые могут уничтожать танки, артиллерийские батареи, а также легкие бронированные катера. Кроме того, будут переданы 120 бронетранспортеров Mastiff с мощной противоминной броней, а также небольшие транспортные беспилотники для снабжения передовых позиций пайками и боеприпасами.

Чешская Республика

Считается, что Чехия уже поставила Украине неизвестное количество боевых машин пехоты и танков советского производства, реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также, возможно, боевых вертолетов советской разработки. И, очевидно, Прага хочет поставлять больше тяжелого вооружения. Важна преемственность, заявила в конце мая министр обороны Яна Чернохова.

Другие государства

По данным из различных источников, ряд других государств, в том числе Канада, Италия, Греция, Норвегия и Польша, намерены поставить Украине артиллерийские системы, включая десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Нидерланды, как и Германия, хотят поставить несколько самоходных гаубиц PzH 2000.

И полевая гаубица M777, стоящая на вооружении стран НАТО, и самоходная гаубица PzH 2000 могут использовать различные типы боеприпасов, такие как осколочные, дымовые, сигнальные или обычные осколочно-фугасные снаряды натовского калибра. Однако Panzerhaubitze 2000 может использовать и снаряды большего калибра, поражая цели на расстоянии до 40 км; максимальная дальность стрельбы M777 составляет 25 км.