Чт, 23.06.2022
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Мария Машкова, актриса

EMA одобрило вакцину от Covid-19 производства Valneva

ФОТО: AFP / Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что одобрило вакцину от Covid-19 производства франко-австрийской биотехнологической компании Valneva.

Это шестая официально разрешенная вакцина от коронавируса, которую могут использовать 27 стран ЕС.

"EMA рекомендовало дать лицензию вакцине от Covid-19 Valneva, чтобы ее можно было использовать для вакцинации людей в возрасте от 18 до 50 лет", - сообщило расположенное в Амстердаме агентство.

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