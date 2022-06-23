EMA одобрило вакцину от Covid-19 производства Valneva
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что одобрило вакцину от Covid-19 производства франко-австрийской биотехнологической компании Valneva.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что одобрило вакцину от Covid-19 производства франко-австрийской биотехнологической компании Valneva.
Это шестая официально разрешенная вакцина от коронавируса, которую могут использовать 27 стран ЕС.
"EMA рекомендовало дать лицензию вакцине от Covid-19 Valneva, чтобы ее можно было использовать для вакцинации людей в возрасте от 18 до 50 лет", - сообщило расположенное в Амстердаме агентство.
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