Борданс предлагает конфисковывать машины у пьяных водителей с более чем 1,5 промилле

Пресс-секретарь министра Андрис Витенбергс сообщил агентству LETA, что предложения уже переданы комиссии к рассмотрению поправок к Уголовному закону во втором чтении.

Данные предложения также рассмотрены и одобрены постоянной рабочей группой по Уголовному закону Минюста при участии представителей Минсообщения и Дирекции по безопасности дорожного движения.

Как сообщалось, 9 июня Сейм поддержал в первом чтении предложенные юридической комиссией изменения в Уголовном законе, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

Теперь нужно сделать следующий шаг - конфисковывать транспортное средство, указал Борданс, подчеркнув, что

в течение года полиция задерживает в среднем 2000 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения выше 1,5 промилле, при этом примерно в 1300 случаях концентрация алкоголя превышает 2 промилле.

Как указал министр, с каждым годом увеличивается количество аварий, совершенных пьяными водителями: в 2019 году - 663, в 2020 году - 733, в 2021 году - 808. За пять месяцев этого года таких аварий уже на 120 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, и эти данные вызывают тревогу, подчеркнул Борданс.

Если предложение Минюста получит поддержку в Сейме, суд будет обязан конфисковать автомобиль во всех случаях, когда будет совершено преступление по ст. 262 или 262.1 Уголовного закона. Если преступление будет совершено на автомобиле, принадлежащем другому лицу, с пьяного водителя будет взыскиваться стоимость транспортного средства, пояснил министр.

Он указал на еще один важный аргумент в пользу поправок. Проведенный Дирекцией безопасности дорожного движения опрос еще четыре года назад показал, что

96% опрошенных жителей считают недопустимым садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Министр подчеркнул, что нужно заканчивать долгие дискуссии о том, что проблема состоит из множества факторов и как бороться с причинами, и вводить программы коррекции поведения для пьяных водителей.

"Хочу дать ясный сигнал всем пьяным водителям - ваши гаражи и кошельки будут пустыми, и вы долго будете сожалеть о своем решении сесть за руль в нетрезвом виде", - подчеркнул Борданс.