Какое наследство оставил жене и детям Юрий Шатунов?

Журналисты выяснили, что Юрий Шатунов оставил жене и детям две квартиры и дом.

Однокомнатную квартиру в Москве он получил как сирота получил после выпуска из интерната. СМИ указывает, что средняя цена однокомнатной квартиры на Кантемировской улице в Москве на сегодняшний день составляет 11 миллионов рублей (около 196 тысяч евро).

Следом в списке апартаменты в отеле "Разин" в Сочи, подаренные Шатунову бывшим продюсером и владельцем гостиницы Андреем Разиным в 2016 году. Такая квартира в Сочи стоит около 15 миллионов (267 тысяч евро).

Третьим в списке идет особняк в Мюнхене, купленный на отсуженные у Разина 10 миллионов долларов, которые Юрий заработал, благодаря гастролям. В этом доме он и прожил с семьей последние двадцать лет.

Юрий Шатунов приобрел дом в Германии не случайно. В 90-х артист покинул "Ласковый май" и эмигрировал. За границей музыкант встретил Светлану, которая была далеко от шоу-бизнеса. У пары рол=дились двое детей - Дэннис и Эстелла.