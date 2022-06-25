Макрон: В этом году состоится первая встреча европейского политического сообщества

Идея Европейского политического сообщества принадлежит Макрону. Он призван объединить демократии и предоставить платформу для политического диалога и сотрудничества между государствами-членами Европейского Союза (ЕС) и странами, надеющимися присоединиться к блоку, а также другими демократическими государствами.

"Мы пригласим [страны] от Исландии до Украины", - сказал Макрон на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе, отметив, что Европейское политическое сообщество будет основываться на географии и ценностях.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "возможная встреча" состоится в Праге, а список ее государств-участников будет составлен позже. По информации из информированных источников, встреча может состояться в октябре.

В Европейское политическое сообщество могли бы входить страны, желающие вступить в ЕС - Украина, Молдова, Грузия и страны Западных Балкан, а также страны, не желающие состоять в блоке - Швейцария, Норвегия и, возможно, Великобритания.

Источники в дипломатических кругах сообщили, что еще не решено, сможет ли в Европейском политическом сообществе участвовать и Турция, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган становится все более авторитарным.