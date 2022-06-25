Стрельба в гей-клубе в Осло: есть погибшие

Недалеко от клуба был задержан подозреваемый, передает REUTERS со ссылкой на полицию города. Что послужило мотивом для нападения, пока неизвестно, но в субботу, 25 июня, в Осло запланирован ежегодный гей-парад.

Местные СМИ сообщили, что стрельба произошла в популярном гей-баре и ночном клубе "Лондонский паб" в центре города. "Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и открыл стрельбу", - рассказал журналист общественного вещателя NRK Олав Реннеберг.

"Подтверждена смерть двух человек", - сказано в сообщении полиции Осло. 14 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщили СМИ полицейские. После случившегося над центром города летали вертолеты, а сирены скорой помощи и полиции были слышны по всему городу. Университетская больница столицы Норвегии сообщила о переходе в режим повышенной готовности.

Стрельба пока не признана терактом

Полиция Норвегии не исключает, что у преступника могли быть помощники. Однако это предположение пока не подтвердилось. На данный момент инцидент не классифицируется как теракт.