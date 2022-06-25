"Скрытая мобилизация идет активно и массово". Кого и как набирают в ВС РФ

Повестки в военкомат все чаще приходят россиянам с армейским и боевым опытом. В соцсети "ВК" пользователи делятся тревожными новостями о вызове в военкомат и советуются, как на них реагировать. "Сын 14 (июня) ездил, ничего страшного, документы посмотрели, про контракт спросили и свободен, - успокаивает участница группы "Женский Архангельск" пользовательница Анна. - Никого силой не тащат, все нормально".

Необычные поиски контрактников в России

Правозащитник Александр Горбачев, который много лет помогает призывникам, подтверждает, что такая практика поиска контрактников появилась после начала войны - но не сразу, а около месяца назад. "Раньше на контракт набирали срочников и тех, кто сам пришел (в военкомат. - Ред.), - говорит он. - Но ни массовый обзвон, ни вызовы в военкомат не проводились, от слова "совсем".

Впрочем, о срочниках, которых в будущем можно ангажировать на контракт, тоже не забывают. Их права и раньше часто нарушались, но в этом году есть беспрецедентные случаи, рассказала глава "Солдатских матерей Петербурга" Оксана Парамонова. Например, студентов последнего курса с отсрочками до 30 июня приглашают в военкомат до этой даты на безобидную процедуру вроде уточнения данных. Будучи уверенными, что их не могут забрать в армию, молодые люди приходят в военкомат, но там принимают решение о призыве "поверх" отсрочки.

Кроме того, на горячую линию "Солдатских матерей Петербурга" стали чаще жаловаться на призыв мужчин с заболеваниями, которые противопоказаны для службы в армии. Так, зафиксированы случаи отправки на призывной пункт людей с бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если показатели здоровья хорошие (например, благодаря лекарствам) - можно служить, считают в военкоматах.

Военкоматы обращаются к бизнесу

"Призыв поверх отсрочки"? Российские солдаты-срочники в столовой (фото из архива) ФОТО: DW

Глава "Солдатских матерей Петербурга" обращает внимание на еще одну практику, которая раньше была непопулярна - сотрудников-мужчин вызывают в военкомат через военно-учетный стол организаций. Для этого в компании из военкомата приходят списки сотрудников, которых зачем-то хотят там видеть. Повестку, полученную на месте работы, в отличие от брошенной в почтовый ящик, нельзя проигнорировать - за неявку могут привлечь к административной ответственности.

В самом военкомате силой к контракту никого не принуждают, утверждают правозащитники. Исключение - Чечня. Там мужчин заставляют отправляться на фронт с помощью похищений, пыток и уголовных дел, сообщил недавно портал The Insider. Оксана Парамонова говорит, что такое поведение военкоматов нетипично для остальных регионов.

"Скорее, можно говорить о случаях не прямого психологического давления, а о попытках ввести человека (потенциального контрактника. - Ред.) в заблуждение относительно выплат, льгот и условий службы", - объясняет Парамонова. На горячую линию организации поступает много звонков с жалобами на несоблюдение условий контрактов. Но в итоге выясняется, что бойцы просто не прочитали договор, прежде чем подписать его, рассказала правозащитница.

Небывалое денежное довольствие контрактникам