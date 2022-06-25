Сб, 25.06.2022
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Фото ⟩ В Калснавском дендрарии цветет впечатляющая коллекция пионов

В Калснавском дендрарии цветет впечатляющая коллекция пионов ФОТО: Māris Stiprais

Сейчас пионы вовсю цветут в садах, а также расцвели великолепными бутонами в Калснавском дендрарии Латвийских государственных лесов (LVM). В июне можно увидеть не менее 300 различных сортов пионов, которые радуют не только разнообразием окраски, но и приятным ароматом.

Согласно информации на сайте LVM, Калснавский дендрарий - одно из немногих мест в Латвии, где можно увидеть более 300 хвойных деревьев разных видов и сортов. В дендрарии собрана самая большая коллекция декоративных деревьев и кустарников в восточной части Латвии: разнообразные хвойные, рододендроны, а также пионы. Внушительная коллекция деревьев и кустарников пополняется каждый год. Сад редких деревьев можно увидеть и сверху, поднявшись на 25-метровую деревянную смотровую башню.

Пионы растут в Калснавском дендрарии уже 16 лет. Истоки коллекции пионов можно проследить до 2006 года, когда в дендрарии состоялась встреча друзей цветов. Идею пионов "обыграл" тогдашний редактор журнала Dārzs un Drava и король пионов Алдонис Вэриньш, и благодаря ему в дендрарии ежегодно расцветают прекрасные цветы пионов.

В коллекции есть не только новые сорта пионов, но и те, которым даже 150 лет. Кроме того, каждый год коллекция пополняется новыми сортами.

Галерея: В дендрарии цветет коллекция пионов

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